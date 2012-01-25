ولایت فقیه نجات دهنده جامعه از ضلالت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی اکبر نظری عصر روز سه شنبه در دوره تداوم آموزش عقیدتی فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی شاهرود در حسینیه ثارالله این ناحیه، افزود: در اندیشه سیاسی و نیز فقهی کلامی اسلام، مشروعیت حکومت و نیز حقانیت آن به ذات حضرت احدیت برمی گردد و این از گزاره های ثابت و غیرقابل تغییر در فرهنگ و تفکر سیاسی اسلام است.



وی اظهار داشت: در پرتو این اعتقاد، خدا مالک اصلی و حاکم مطلق است، چنان که در تنزیل شریف در موارد متعددی به این مطلب تصریح شده است.



مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود همچنین بیان داشت: در این دیدگاه بین دو تفکر شیعی و سنی اختلافی نیست و نقطه اختلاف، در حکومت حاکمان بعد از پیامبر (ص) است.



نظری گفت: از نظر تشیع همانگونه که مشروعیت حکومت پیامبر(ص) از جانب خدا و به اذن و نصب او بوده است، حکومت امامان معصوم (ع) نیز همین گونه است.



وی گفت: پیروی از ولی فقیه و قبول ولایت او، قبول ولایت خداست و این همان نظریه ای است که حضرت امام خمینی(ره) بر آن پای فشردند و آن را به مرحله تحقق رساندند.



نظری با تأکید بر اینکه عامل اصلی تحقق حکومت علی(ع) بعد از 25سال سکوت، آراء و مقبولیت مردمی بوده است، افزود: آراء و مقبولیت مردمی به حکومت عل بن ابی طالب(ع) مشروعیت بخشید.



وی در پایان سخنان خود گفت: نکته مهم در این بحث این است که ولایت فقیه و پیروی از آن سعادت و خوشبختی جامعه را دنبال دارد و انکار و پیروی نکردن از آن موجب گمراهی و ظلالت است.