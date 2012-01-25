انتخاب همراه با بصیرت ، مجلسی پویا در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی سلیمانی شامگاه سه شنبه در جلسه نهضت های روشنگری ناحیه ای در آستانه انتخابات مجلس نهم با حضور اعضای قرارگاه بصیرت ناحیه میامی، اظهار داشت: در انتخابات باید حضوری مثبت داشته باشیم و یک پاسدار و بسیجی باید آگاهانه و با بصیرت وارد این عرصه شود.

وی با بیان اینکه بصیرت، موجب انتخاب افراد مومن و اصلح می شود، خاطرنشان کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی صحنه آزمایش و رسالتی خطیر برای ملت ایران است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه میامی تصریح کرد: مشارکت مردم در انتخابات سه دهه گذشته، پشتوانه قوی برای نظام اسلامی است.

سلیمانی افزود: هدف دشمنان نظام کمرنگ کردن مشارکت مردم در انتخابات است بنابراین مردم باید همان بصیرت نهم دی ماه را در انتخابات مجلس از خود نشان داده و به افرادی رای دهند که دغدغه آنان جز امام، انقلاب، رهبری و شهدا نباشد و هدف اول آنان خدمت به ملت و اسلام باشد.

وی در پایان تأکید کرد: دشمنان باید بدانند توطئه ها و تهدیدهای آنها، تأثیری در عزم و اراده مردم ندارد و ملت ایران در این دوره از انتخابات نیز مانند گذشته سربلند بیرون خواهند آمد.