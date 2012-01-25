صدور قبض آب پس از 32 سال/ قبض میلیونی آب، برق از سر مصرف کننده پراند

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند این روزها مردم با افزایش قبوض مختلف خود مواجه هستند اما در این بین صدور قبض آب در شهرستان راور برای یکی از شهروندان راوری به یکی از جالبترین خبرهای استان کرمان تبدیل شده است.

این مشترک آب پس از آنکه در سال 59 اقدام به نصب کنتور آب کرده است علیرغم مراجعه پی در پی به اداره آب و فاضلاب وقت هیچ قبض آبی دریافت نکرده است و در نهایت در سال 90 و پس از گذشت 32 سال با قبض آب 14 میلیون و 965 هزار ریالی مواجه شده است.

نکته قابل توجه اینکه ماموران اداره آب و فاضلاب راور طی این سالها یک بار به یاد این مشترک افتاده اند و در سال شهریور ماه سال 76 یک بار برای قرائت کنتور به این مشترک مراجعه کرده اند بطوریکه در قبض آبی که برای این شهروند راوری صادر شده است تاریخ آخرین قرائت کنتور را اول شهریور سال 76 ذکر کرده اند و آخرین قرائت را نیز اول آذرماه سال 90 ثبت شده است.

آخرین مهلت پرداخت این قبض برای این مشترک راوری که با مشکلات مالی با صدور این قبض نیز مواجه شده است دی ماه سال جاری معین شده است و تاکنون مراجعه این مشترک برای قسط بندی و حتی توجیه وی نیز بی نتیجه بوده است.

اینکه چرا بعد از گذشت 32 سال برای این کنتور قبض صادر نشده است و اینکه آیا بهای آب مصرفی مطابق زمان مصرف در نظر گرفته شده است دغدغه های این شهروند راوری است که در صورت عدم پرداخت قبض میلیونی با قطع کنتور مواجه خواهد شد.

این مشترک آب شهر راور که متصدی حمامی موسوم به خیرآباد است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال 58 بعد ساخت یک اتاقک برای امور صنفی تقاضای نصب کنتور آب کردم که درنهایت در نوروز سال 59 یک کنتور سالم آب به بنده تحویل داده شد.

وی افزود: متاسفانه علیرغم درخواست برای صدور قبض برای این کنتور طی سالهای گذشته هیچ قبضی برای پرداخت آب بهای خود دریافت نکردم و درنهایت 32 سال بعد با قبضی میلیونی مواجه شدم در صورتیکه برای پرداخت بهای آبی که طی 32 سال مصرف کردم آن هم به یک باره با مشکل جدی مواجه هستم.

وی گفت: در صورت دقت اداره مربوطه می توانستم پول آب را به تدریج و طی این سالها پرداخت کنم ضمن اینکه در سال 59 استفاده از آب مجانی بود.

وی ادامه داد: تنها یک بار در سال 71 و آن هم پس از 12 سال برای قرائت کنتور مراجعه کردند اما با وجود قرائت باز هم قبض نیامد تا چند ماه قبل که این مسئله برای من دردسر ساز شده است.