اولین شماره ماهنامه «کافه داستان» روی وب رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره داستان کوتاه «مرد کارهای نیمه تمام» نوشته علم‌ناز حسن‌زاده و داستان بلند «کافه پاریس» نوشته آبتین غلامپور به عنوان آثار انتخابی از بین آثار ارسالی منتشر شده است.

همچنین در بخش شعر سروده‌هایی از معصومه میرابوطالبی، مریم حبیبی، نیلوفر انسان، لادن جمالی و پروانه حسین زاده آمده است.

در بخش ترجمه این ماهنامه نیز آثاری از جک لندن، ریموند کارور و یک ترجمه از آلمانی، با ترجمه فاطمه عقیلی حضور دارند.

در نقد داستان و شعر، کتاب‌های «دو تا نقطه»، «از عصای شکسته نیچه تا عصر مچاله لورکا» و «برادرم رمضان» توسط منتقدان نقد و بررسی شده است.

در شماره بهمن ماهنامه «کافه داستان» آثاری از علم‌ناز حسن زاده، آبتین غلامپور، معصومه میرابوطالبی، مریم حبیبی، نیلوفر انسان، لادن جمالی، پروانه حسین زاده، علی امینی، لاله حیدرزاده، فاطمه عقیلی، فرهاد خاکیان دهکردی، افسانه نجومی، حمیدرضا اکبری شروه و روح الله کاملی منتشر شده است.

این ماهنامه ادبی شماره یک خود را با همکاری جایزه ادبی لیراو و به سردبیری علیرضا اجلـّی منتشر کرده است.

شماره یک این ماهنامه در سایت کافه داستان به نشانی: www.cafedastan.net در دسترس دوستداران ادبیات و هنر است.