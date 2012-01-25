فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت خبرداد و گفت: به زودی کار بررسی این لایحه در دولت آغاز شده و تصور می‌رود تا پایان امسال بتوان آن را در اختیار داشت.

ارسال لایحه شرح وظایف وزارت صنعت به دولت

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از بررسی لایحه شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه در دولت و تصویب نهایی آن، این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد و امیدواریم بتوانیم هرچه سریعتر روال اداری را برای در اختیار داشتن این لایحه طی کرد.

ابلاغ آئین‌نامه بازنشستگی پیش از موعد در روزهای آینده

وی همچنین در خصوص ابلاغ آئین‌نامه بازنشستگی پیش از موعد نیز گفت: مذاکراتی با معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری صورت گرفته که بر این اساس تصور می‌رود این آئین‌نامه تا پایان هفته جاری یا در نهایت اوایل هفته بعد، ابلاغ شود.

جزئیات انعقاد قرارداد با کارکنان پیمانی

احمدی به مصوبه دولت برای لغو قرارداد دستگاههای دولتی با پیمانکاران اشاره و تصریح کرد: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مطابق با مصوبه دولت، قراردادهای مستقیم با کارکنان پیمانی منعقد خواهد کرد و در این زمینه هیچگونه تعدیل نیرویی صورت نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: تنها نوع قرارداد کارکنان با وزارتخانه تغییر می‌کند؛ به این معنا که تا پیش از این قراردادها میان کارکنان و پیمانکاران منعقد می‌شد، اما از این پس، قراردادها به صورت مستقیم با خود وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی منعقد خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شده و هم اکنون در حال گزینش نیروهای مشمول این مصوبه هستیم و به تدریج قراردادها با کارکنان به امضا خواهد رسید.

وی گفت: این مصوبه مهلت قانونی را برای دستگاههای دولتی و وزارتخانه‌ها معین کرده است که در این مهلت تعیین شده، کار انعقاد قرارداد با کارکنان انجام خواهد شد.