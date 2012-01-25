سهل انگاری کارگر تاسیسات؛ علت وقوع انفجار در بیمارستان آمل

مهرداد جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شامگاه سه شنبه شهروندان ساکن اطراف بیمارستان امام علی (ع) آمل صدای انفجار مهیبی را شنیدند که باعث وحشت آنها شد.

وی افزود: سهل انگاری کارگر تاسیسات برق بیمارستان سبب ایجاد انفجار در فضای محوطه و آتش سوزی در بخش تاسیاست برق این مرکز درمانی شد.

جوادیان گفت: ماموران آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل بلافاصله با حضور در بیمارستان، حریق را خاموش و از سرایت آتش سوزی به بخشهای دیگر بیمارستان جلوگیری کردند.

رئیس بیمارستان امام علی (ع) آمل ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، برق بیمارستان به مدت دو ساعت قطع شد که با حضور به موقع ماموران اتفاقات توزیع برق آمل، جریان برق دوباره برقرار شد.

جوادیان اضافه کرد: کمیته بحران با حضور مسئولان بهداشتی و درمانی آمل تشکیل و نگرانی در این خصوص متوجه بیماران و همراهان نشد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

بیمارستان امام علی ( ع ) آمل، با بیش از140 تخت فعال و دارابودن بخشهای داخلی، اطفال، نوزادان، زایشگاه، سی سی یو، ای سی یو، ان ای سی یو، زنان، اورژانس، آزمایشگاه، درمانگاه و رادیولوژی به عنوان یکی از بیمارستانهای مهم در شهرستانهای مرکزی و غرب مازندران محسوب می شود.