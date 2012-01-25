ایران :

با تصویب تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا رقم خورد؛ مبادله نفت با بحران

آغاز جشنواره‌های هنری دهه فجر

هیئت وزیران تصویب کرد: 15 روز مهلت تبدیل نیروهای شرکتی

فرهاد دانشجو خبر داد: کاهش 20 درصدی شهریه دانشگاه آزاد

تهران امروز:

عدم پاسخگویی در برابر ناکارآمدی؛ توکلی و مصباحی مقدم از تصمیم مجلس برای بررسی ناکارآمدی دولت بازار طلا و ارز خبر دادند

هشدار وزیر اطلاعات درباره چالش‌های انتخابات مجلس نهم؛ 15 طرح دشمن برای انتخابات مجلس

شوک نفت آسیایی به اروپایی‌ها؛ اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به 6 ماه بعد حواله کرد



جام جم :

اتحادیه اروپا خود را تحریم نفتی کرد

ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا تامین می‌شود؛ هشدار بانک مرکزی به خریداران سکه

قدرت مصر در دست اسلامگرایان



جوان:

خیال خام تحریم ایران با تحریم نفت خام

رئیس جدید مجلس مصر: ترکیه مدل ما نیست با ایران تعامل می‌کنیم

مصلحی: خبر دارم که جریان فتنه با دشمن در ارتباطند



حمایت:

هشدار درباره پیامدهای سوء استفاده سیاسی از نفت؛ وزیر امور خارجه روسیه: تحریم‌ها نتیجه عکس دارد

سونامی در بازار ارز و سکه

دیوار اختلافات آنکارا- پاریس بلندتر می‌شود

خراسان:

واکنش وزارت خارجه و نفت به تحریم‌های اروپا علیه ایران

انتقاد شدید نمایندگان مجلس و کارشناسان از آشفته بازار سکه و ارز

سفیر ایران: روسیه پیش پرداخت قرارداد اس-300 و سود آن را به ایران مسترد کرد



دنیای اقتصاد:

تصمیم سازان اقتصادی وارد عمل می‌شوند؟ بسته مقابله با التهاب بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: جزئیات نحوه تخصیص ارز برای واردات

پاسخ ایران به تحریم نفتی؛ فقط 18 درصد نفت را اروپا می‌خرد



شرق:

پاسخ ایران به تحریم نفتی اروپا

برای اولین بار توسط "جدایی"؛ سینمای ایران نامزد دو اسکار شد

رئیس کل بانک مرکزی: شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌ها را تصویب کرد

مرکز آمار ایران روی دست بانک مرکزی زد؛ تورم 89، 15.2 درصد



فرهیختگان:

واکنش وزارت خارجه ایران به تصمیم اتحادیه اروپا؛ عواقب تصمیم‌های نسنجیده بر عهده اروپاست

آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از امروز

دلار 2100 تومان، سکه یک میلیون تومان

قدس:

جدیدترین اقدام ضد ایرانی اروپا؛ خواب آشفته غرب برای انتخابات ایران

توکلی: مجلس به موضوع "سکه و ارز" ورود پیدا می‌کند

اعتراف آمانو؛ سندی از نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد



کیهان:

دیکتاتور یمن به آمریکا گریخت؛ پیروزی بزرگ دیگر برای ایران و جهان اسلام

مدیرعامل پشتیبانی امور دام؛ ذخیره گوشت قرمز و مرغ بیش از نیاز کشور است

نخستین مجلس اسلامگرا در مصر آغاز به کار کرد



گسترش:

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تامین ارز تولید و تجارت با نرخ مرجع

بیانیه وزارت خارجه در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا؛ خودکشی اروپا با تحریم نفت ایران

ایران تولید کننده هفدهم فولاد جهان ماند



ملت ما:

احمد توکلی: وضع طلا و ارز، اقتصاد را به ورشکستگی می‌کشاند

هشدار وزیر اطلاعات: دشمن 15 برنامه برای ضربه زدن به انتخابات طراحی کرده است

دولت هند: تا بیشترین حد ممکن از ایران نفت وارد می‌کنیم

وطن امروز:

قلاده‌های طلا در تعلیق؛ وقتی فیلم دبیر جشنواره فجر توقیف می‌شود

فرار دیکتاتور یمن به آمریکا

خشم عربستان و قطر از گزارش ناظران اتحادیه عرب درباره سوریه؛ سوریه شاهد زندگی طبیعی مردم و کاملاً‌ آرام است



همشهری:

آشفتگی بازار طلا و ارز همچنان ادامه دارد؛ سکوت رئیس جمهور

تدابیر ایران برای مقابله با تحریم‌های معلق

ضرب‌الاجل دولت به دستگاه‌ها برای بستن قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی