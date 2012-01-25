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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۱

مهمترین عناوین روزنامه‌‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌‌های صبح امروز چهارشنبه 5 بهمن ماه بدین شرح است.

ایران :
با تصویب تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا رقم خورد؛ مبادله نفت با بحران
آغاز جشنواره‌های هنری دهه فجر
هیئت وزیران تصویب کرد: 15 روز مهلت تبدیل نیروهای شرکتی
فرهاد دانشجو خبر داد: کاهش 20 درصدی شهریه دانشگاه آزاد

تهران امروز:
عدم پاسخگویی در برابر ناکارآمدی؛ توکلی و مصباحی مقدم از تصمیم مجلس برای بررسی ناکارآمدی دولت بازار طلا و ارز خبر دادند
هشدار وزیر اطلاعات درباره چالش‌های انتخابات مجلس نهم؛ 15 طرح دشمن برای انتخابات مجلس
شوک نفت آسیایی به اروپایی‌ها؛ اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به 6 ماه بعد حواله کرد

جام جم :
اتحادیه اروپا خود را تحریم نفتی کرد
ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا تامین می‌شود؛ هشدار بانک مرکزی به خریداران سکه
قدرت مصر در دست اسلامگرایان

جوان:
خیال خام تحریم ایران با تحریم نفت خام
رئیس جدید مجلس مصر: ترکیه مدل ما نیست با ایران تعامل می‌کنیم
مصلحی: خبر دارم که جریان فتنه با دشمن در ارتباطند

حمایت:
هشدار درباره پیامدهای سوء استفاده سیاسی از نفت؛ وزیر امور خارجه روسیه: تحریم‌ها نتیجه عکس دارد
سونامی در بازار ارز و سکه
دیوار اختلافات آنکارا- پاریس بلندتر می‌شود
 
خراسان:
واکنش وزارت خارجه و نفت به تحریم‌های اروپا علیه ایران
انتقاد شدید نمایندگان مجلس و کارشناسان از آشفته بازار سکه و ارز
سفیر ایران: روسیه پیش پرداخت قرارداد اس-300 و سود آن را به ایران مسترد کرد

دنیای اقتصاد:
تصمیم سازان اقتصادی وارد عمل می‌شوند؟ بسته مقابله با التهاب بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: جزئیات نحوه تخصیص ارز برای واردات
پاسخ ایران به تحریم نفتی؛ فقط 18 درصد نفت را اروپا می‌خرد
 
شرق:
 پاسخ ایران به تحریم نفتی اروپا
برای اولین بار توسط "جدایی"؛ سینمای ایران نامزد دو اسکار شد
رئیس کل بانک مرکزی: شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌ها را تصویب کرد
مرکز آمار ایران روی دست بانک مرکزی زد؛ تورم 89، 15.2 درصد

فرهیختگان:
واکنش وزارت خارجه ایران به تصمیم اتحادیه اروپا؛ عواقب تصمیم‌های نسنجیده بر عهده اروپاست
آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از امروز
دلار 2100 تومان، سکه یک میلیون تومان
 
قدس:
جدیدترین اقدام ضد ایرانی اروپا؛ خواب آشفته غرب برای انتخابات ایران
توکلی: مجلس به موضوع "سکه و ارز" ورود پیدا می‌کند
اعتراف آمانو؛ سندی از نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد

کیهان:
دیکتاتور یمن به آمریکا گریخت؛ پیروزی بزرگ دیگر برای ایران و جهان اسلام
مدیرعامل پشتیبانی امور دام؛ ذخیره گوشت قرمز و مرغ بیش از نیاز کشور است
نخستین مجلس اسلامگرا در مصر آغاز به کار کرد

گسترش:
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تامین ارز تولید و تجارت با نرخ مرجع
بیانیه وزارت خارجه در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا؛ خودکشی اروپا با تحریم نفت ایران
ایران تولید کننده هفدهم فولاد جهان ماند

ملت ما:
احمد توکلی: وضع طلا و ارز، اقتصاد را به ورشکستگی می‌کشاند
هشدار وزیر اطلاعات: دشمن 15 برنامه برای ضربه زدن به انتخابات طراحی کرده است
دولت هند: تا بیشترین حد ممکن از ایران نفت وارد می‌کنیم
 
وطن امروز:
قلاده‌های طلا در تعلیق؛ وقتی فیلم دبیر جشنواره فجر توقیف می‌شود
فرار دیکتاتور یمن به آمریکا
خشم عربستان و قطر از گزارش ناظران اتحادیه عرب درباره سوریه؛ سوریه شاهد زندگی طبیعی مردم و کاملاً‌ آرام است

همشهری:
آشفتگی بازار طلا و ارز همچنان ادامه دارد؛ سکوت رئیس جمهور
تدابیر ایران برای مقابله با تحریم‌های معلق
ضرب‌الاجل دولت به دستگاه‌ها برای بستن قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی
کد مطلب 1516627

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