برگزاری مسابقات ورزشی جامعه پزشکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات با شرکت تیمهای ورزشی بانوان و آقایان در رشته‌های شنا، پرتاب دارت، تیراندازی، شطرنج، والیبال، فوتسال، تنیس روی میز و بدمینتون از 28 استان کشور از ششم تا دوازدهم بهمن‌ماه در سالنهای ورزشی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

روز پنج‌شنبه 6 بهمن‌ماه از ساعت 8 صبح مسابقات انفرادی بانوان و نیز رقابتهای تیمی فوتسال و والیبال بانوان و آقایان برگزار می‌شود. در ساعت 14 همان روز، با برگزاری مراسم افتتاحیه، این دور از مسابقات به طور رسمی آغاز می‌شود و برگزیدگان استانی جامعه پزشکی در رشته‌های ورزشی مختلف با یکدیگر برای تصاحب عنوان قهرمانی در کشور رقابت خواهند کرد.

اولین دور از مسابقات ورزشی قهرمانی جامعه پزشکی کشور 6 تا 11 اسفند 89 در تهران توسط سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد.