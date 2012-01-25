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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۰۰

برگزاری مسابقات ورزشی جامعه پزشکی کشور

دومین دوره از مسابقات ورزشی قهرمانی جامعه پزشکی کشور با حضور نزدیک به هزار زن و مرد ورزشکار عضو سازمان نظام پزشکی 6 تا 12 بهمن‌ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات با شرکت تیمهای ورزشی بانوان و آقایان در رشته‌های شنا، پرتاب دارت، تیراندازی، شطرنج، والیبال، فوتسال، تنیس روی میز و بدمینتون از 28 استان کشور از ششم تا دوازدهم بهمن‌ماه در سالنهای ورزشی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

روز پنج‌شنبه 6 بهمن‌ماه از ساعت 8 صبح مسابقات انفرادی بانوان و نیز رقابتهای تیمی فوتسال و والیبال بانوان و آقایان برگزار می‌شود. در ساعت 14 همان روز، با برگزاری مراسم افتتاحیه، این دور از مسابقات به طور رسمی آغاز می‌شود و برگزیدگان استانی جامعه پزشکی در رشته‌های ورزشی مختلف با یکدیگر برای تصاحب عنوان قهرمانی در کشور رقابت خواهند کرد.

اولین دور از مسابقات ورزشی قهرمانی جامعه پزشکی کشور 6 تا 11 اسفند 89 در تهران توسط سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد.

کد مطلب 1516629

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