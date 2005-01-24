ديدار سفير كشورمان در استكهلم با رييس پارلمان سوئد

به گزارش سرويس سياسي مهر ،حسن قشقاوى در اين ديدار ضمن ابلاغ سلام رييس مجلس شوراى اسلامى خواستار گسترش روابط پارلمانى دو كشور شد.

رئيس پارلمان سوئد نيز ضمن تاكيد بر توسعه روابط در همه زمينه ها با جمهورى اسلامى ايران گفت : ايران كشور بزرگى است و ما اهميت فراواني براى همكارى با ايران قائل هستيم .

در اين ديدار دو طرف در خصوص حجم رو به رشد روابط اقتصادى در كشور، تبادل تجربيات در مسائل بين المللى نظير مبارزه عليه تروريسم ، وضعيت حقوق بشر و مبارزه عليه مواد مخدر بحث و تبادل نظر كردند.

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