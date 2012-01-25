  1. بین الملل
  2. سایر
۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۰۰

اخوان المسلمین مصر:

مخالف سرسخت مذاکره با اسرائیل هستیم

مخالف سرسخت مذاکره با اسرائیل هستیم

سخنگوی رسمی اخوان المسلمین مصر اظهار داشت که این گروه شدیدا با مذاکره با رژیم صهیونیستی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط چاپ لندن، "محمود غزلان" شب گذشته اظهار داشت که این گروه به طور قاطع با هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی مخالف است.

وی افزود: موضع اخوان المسلمین در این رابطه واضح، ثابت و غیر قابل بحث است. ما هیچ تصمیمی برای گفتگو با اسرائیل نداریم چرا که در سایه تجاوزات کنونی اسرائیلی ها علیه ملت های عربی گفتگو با آنها منطقی نیست.

اظهارات غزلان پس از آن مطرح می شود که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرده که تل آویو دست یاری به سوی نظام جدید مصر گشوده است.

کد مطلب 1516632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه