مخالف سرسخت مذاکره با اسرائیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط چاپ لندن، "محمود غزلان" شب گذشته اظهار داشت که این گروه به طور قاطع با هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی مخالف است.

وی افزود: موضع اخوان المسلمین در این رابطه واضح، ثابت و غیر قابل بحث است. ما هیچ تصمیمی برای گفتگو با اسرائیل نداریم چرا که در سایه تجاوزات کنونی اسرائیلی ها علیه ملت های عربی گفتگو با آنها منطقی نیست.

اظهارات غزلان پس از آن مطرح می شود که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرده که تل آویو دست یاری به سوی نظام جدید مصر گشوده است.