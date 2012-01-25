زنگ حماسه ششم بهمن در مدارس آمل نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ حماسه ششم بهمن به صورت نمادین، صبح چهارشنبه در مدرسه ابتدایی شهید سقاعلیزاده، از شهدای حماسه ششم بهمن این شهرستان به صدا درآمد.

فرماندار آمل در این مراسم با تجلیل از مقام شامخ 40 شهید روز ششم بهمن سال 60 این شهرستان گفت: در مجموع 40 شهید و 120 مجروح در این حماسه تقدیم ارزشهای مقدس انقلاب اسلامی شد.

یدالله اکبرزاده، حماسه ششم بهمن سال 60 این شهر را در امتداد فرهنگ عاشورا دانست و افزود: این حماسه که با جانفشانی های مردم در حفظ انقلاب و رهبری بوده است تا همیشه تاریخ ماندگار خواهد ماند.

وی گفت: منافقان کوردل در ابتدا با خیال خام خود فکر می کردند که با تصرف شهر آمل می توانند مازندران و شمال ایران را آماج فتنه انگیزی های خود بکنند که مردم آمل پاسخ کوبنده ای به آنان دادند.

فرماندار آمل تصریح کرد: حماسه ششم بهمن آمل، همانند دیگر حماسه آفرینیهای مردم هوشیار، نشان از شعور، آگاهی و حضور در صحنه های حساس انقلاب داشته که شکوه و عزت و آبادانی را برای مردم و کشور به ارمغان می آورد.

اکبرزاده یادآور شد: امروز خاطره ششم بهمن سال 60 را در حالی گرامی می داریم که گامهای بلندمان درعرصه توسعه مدیون انسانهای وارسته ای است که خاطره حضور شکوهمند آنان چراغی فرا روی آینده ای روشن است.

در سحرگاه ششم بهمن سال 60، گروهی از منافقان کوردل از جنگلهای آمل به قصد تصرف شهر به این شهر حمله کردند که مردم این شهرستان با حمله جانانه و ایستادگی در مقابل آنها، در چند ساعت این توطئه شوم آنان را پاسخ و مجاب به فرار آنان شدند.



در این حماسه جاویدان که هرساله از سوی مردم آمل گرامی داشته می شود، 4 نفر از مردم شهرستان آمل به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند.