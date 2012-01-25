23 کشته در تصادفات آخرین روز تعطیلات

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براثر وقوع 11 تصادف منجر به مرگ در روز گذشته که به علت توجه نکردن به جلو و انحراف به چپ رخ داد 23 نفر جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در 67 تصادف منجر به جرح نیز 95 نفر مجروح شدند که با تلاش عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با اعلام وقوع دو فقره تصادف اتوبوس در تعطیلات اخیر تاکید کرد: متاسفانه براثر وقوع دو تصادف اتوبوس مسافربری 4 نفر کشته و 8 نفر نیز زخمی شدند. بامداد یکشنبه به علت عدم توجه به جلو یک دستگاه اتوبوس در بزرگراه فردوس خراسان جنوبی واژگون که براثر آن دو نفر کشته شدند.

سلبی، مهمترین علت وقوع تصادفات روز گذشته را توجه نکردن به جلو اعلام کرد و گفت: انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز و واژگونی از دیگر علل بروز تصادفات رانندگی در آخرین روز تعطیلات اخیر بود.