مردم آمل با لطف الهی و همراهی امام راحل حماسه ششم بهمن را خلق کردند

حجت الاسلام محمدعلی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم آمل در واقعه ششم بهمن سال 60 ، گروهک منافق را که قصد تصرف شهر آمل و سپس مناطق دیگری از منطقه مازندران و شمال ایران را داشتند، با دفاع جانانه شان پاسخ کوبنده ای به آنان دادند.

وی افزود: امام راحل در پی این حماسه غرور آفرین و تاریخی مردم آمل، در وصیت نامه سیاسی و الهی خود از مردم شهر آمل و این حماسه قدردانی کرده که نشان از اهمیت این واقعه تاریخی دارد که امام راحل از تنها شهری که در وصینامه شان از آن یاد کردند آمل بود.

امام جمعه آمل تصریح کرد: مردم آمل در واقع در حماسه ششم بهمن سال 60 از دین، ولایت و نفوذ ناپذیر کردن خاک کشور دفاع کرده و در این راه 40 نفر را تقدیم تاریخ پر افتخار انقلاب کردند.

رحمانی با اشاره به در پیش بودن این حماسه تاریخی از مردم این شهرستان خواست در سی و امین سالگرد 40 شهید حماسه ششم بهمن آمل، حضوری پرشور داشته باشند.

وی به دیدار تاریخی دو سال قبل مردم آمل و مازندران در ششم بهمن با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: اگر دیدار امسال بنا به دلایلی انجام نشد، باید این واقعه مهم را گرامی بداریم و بر ادامه راه شهدای ششم بهمن پایبند باشیم.