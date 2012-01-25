بلاتکلیفی حادثه خیزترین قسمت آزادراه رشت - قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، 23 ماه پیش با حضور رئیس جمهور آزادراه رشت - قزوین به بهره برداری رسید اما 11 کیلومتر از این آزاد راه هنوز ساخته نشده است.

حال اگر میزان ترافیک سنگین و تصادفات مرگبار این محدوده در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گیرد مشخص خواهد شد که این محدوده از نقاط دیگر این آزادراه خطرناکتر و حادثه خیزتر است و ترافیک سنگین این قطعه در ایام خاص می تواند مشکل ساز شود.

ترافیک سنگین 11 کیلومتر باقی مانده آزادراه رشت - قزوین در ایام خاص مشکل ساز است

سئوال اساسی اینجا مطرح می شود که چگونه برای آزادراهی با این اهمیت چه از نظر داخلی و چه از نظر بین المللی اعتبارات لازم اختصاص یافت و زمان بهره برداری آن فرارسید اما برای بخش کوچکی از آن که شاید حادثه خیزتر از نقاط دیگر این آزادراه است، هیچگونه تصمیمی گرفته نشد.

با در نظر گرفتن شرایط کوهستانی منطقه و مشکلات ناشی از آن باید مسئولان امر به این نقطه حساس تر می شدند و اگر چنین بود، بدون شک این محدوده نیز همراه بخش های دیگر آزادراه به بهره برداری می رسید.

برخی از شهروندان رودباری در این زمینه از مسئولان استانی و کشوری خواستند در خصوص ساخت این قطعه 11 کیلومتری تصمیم نهایی را گرفته و با اختصاص اعتبارات لازم عملیات اجرایی آن را شروع کنند.

آنان ادامه دادند: مردم شهرستان رودبار همیشه از ترافیک سنگین این قطعه رنج می برند و باید ساعتها وقت خود را در ترافیک صرف کنند.

در این ارتباط مدیرکل راه و ترابری گیلان با بیان اینکه تکمیل 11 کیلومتر آزادراه رشت - قزوین در محدوده رودبار تا منجیل از برنامه های جدی وزارت راه و شهرسازی است، گفت: این آزادراه از مهمترین قطعات شبکه آزادراهی کشور است و استانهای گیلان و اردبیل را به پایتخت کشور متصل می‌ کند.

سبحان الله علیپور افزود: بهره برداری این آزادراه گام مهمی برای کاهش سوانح و تلفات رانندگی در این محور پرتردد برداشته و زمینه سفرهای ایمن و کم خطر را برای مسافران فراهم کرده است.

11 کیلومتر باقی مانده آزادراه قزوین - رشت تا پایان دولت دهم به پایان می ‌رسد

استاندار گیلان نیز با اشاره به اینکه 11 کیلومتر باقی مانده آزادراه قزوین - رشت تا پایان دولت دهم به پایان می ‌رسد، گفت: درخصوص نهایی شدن این پروژه طی سفری که با وزیر راه و شهرسازی به کشور روسیه در سال جاری انجام شد، مذاکرات مفصلی صورت گرفت.

مهدی سعادتی در ادامه بر لزوم تسریع در ساخت قطعه باقی مانده آزادراه رشت - قزوین تاکید کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اعلام اینکه 11 کیلومتر از مجموع 138 کیلومتر آزادراه رشت ـ قزوین ساخته نشده است، گفت: این قطعه از آزادراه مشکلات زیادی به ویژه گره کور ترافیکی در شهرهای منجیل و رودبار ایجاد می ‌کند.

مهرداد لاهوتی افزود: رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور که در سالهای اخیر شتاب فزاینده ‌ای داشته است، تقاضای سفر را افزایش داده و ضرورت فراهم کردن بستر مناسب حمل و نقل و برنامه ‌ریزی در این زمینه را دوچندان کرده است.

وی اظهار داشت: حمل و نقل امروزه به عنوان یک صنعت در زمره محورهای مهم توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌ ‌شود و نقش تعیین ‌کننده ‌ای در جابجایی کالا و مسافر دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بیش از 90 درصد جابجایی مسافر و بیش از 85 درصد جابجایی کالا توسط بخش جاده‌ ای صورت می‌ گیرد.

وی افزود: نقش حمل و نقل جاده ‌ای در استانهای شمالی کشور با توجه به شرایط خاص اقلیمی، موقعیت ممتاز گردشگری و نبود توسعه مناسب سایر شیوه های حمل و نقلی اعم از حمل و نقل ریلی و هوایی در دسترسی به استانهای شمالی رشته کوههای البرز و توسعه این مناطق تعیین ‌کننده بوده و توسعه شبکه جاده‌ ای با توجه به نزدیکی به پایتخت و تقاضا برای سفرهای تفریحی و موقعیت گردشگری منطقه در پاسخگوی به تقاضای موجود ضروری است.

لاهوتی یادآور شد: محور رشت ـ قزوین به عنوان محور شریانی استان گیلان نقش بی ‌بدیلی در جابجایی کالا و مسافر دارد.

طول آزادراه قزوین - رشت 138 کیلومتر است که 127 کیلومتر آن با اعتباری افزون بر 400 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است، در این آزادراه 10 تونل به طول پنج هزار و 500 متر و 30 پل تعبیه شده است، ظرفیت کل آزادراه معادل 53 هزار و 200 خودروی سواری در روز است.