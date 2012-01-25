به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار روز سه شنبه در این دیدار با اشاره به افزایش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر از افغانستان در مدت حضور نیروهای خارجی در این کشور گفت: این وضعیت هزینههای سنگینی را به کشورهای منطقه بهویژه ایران و روسیه تحمیل کرده است.
وی با اشاره به ناتوانی دولت افغانستان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از این کشور افزود: این وضعیت حاکی از بی تفاوتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و آمریکا به قاچاق مواد مخدر از افغانستان است.
دبیرکل ستاد با اشاره به سیاستهای توسعهطلبانه ناتو و آمریکا ادامه داد: آمریکا با بی تفاوتی به مقوله افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، سیاست مشغول کردن کشورهای همسایه را دنبال می کند.
محمدنجار تصریح کرد: بدیهی است در چنین شرایطی ایران و روسیه در معرض خطرهای مخرب ناشی از این امر مانند افزایش آمار جرایم سازمانیافته و تروریسم قرار دارند.
وی افزود: یک دهه حضور نظامی و اشغالگری آمریکا و ناتو در افغانستان نشان می دهد که هدف اصلی آنها نفوذ در کشورهای پیرامونی و متشنج کردن اوضاع منطقه است.
وزیر کشور در ادامه با تشکر از استقبال گرم مقامات روسیه از هیات کشورمان گفت: ما اکنون در شرایطی که تحولات منطقه، جهان را تحت تاثیر قرار داده است با هم دیدار میکنیم و این نشانه اهمیت مسکو و تهران برای همدیگر در زمینه حل مسایل دو جانبه، منطقهای و بینالمللی است.
محمدنجار افزود: ایران و روسیه دو کشور دوست هستند و بهترین همکاریها را در عرصههای مختلف از جمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر دارند.
وی همچنین نقش آمریکا در برهم زدن ثبات منطقه را غیرقابل اغماض خواند و گفت: تحولات منطقه ای و اقدامات تحریکآمیز آمریکا برای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، زمینهساز افزایش فعالیتهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمانیافته و تروریسم هستند.
همچنین ویکتور ایوانف، رییس سازمان فدرال مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر فدراسیون روسیه با اشاره به پیگیریهای ایران در مبارزه بیامان با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران در نزد روسیه از جایگاه ویژهای در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر برخوردار است.
وی همچنین به همکاریهای تنگاتنگ ایران و روسیه در حوزه مسایل امنیتی مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرایم سازمان یافته اشاره و ابراز امیدواری کرد که روند همکاریهای دو کشور در آینده بیش از پیش گسترش یابد.
ایوانف گفت: خوشبختانه ایران و روسیه در سایه همدلی و مناسبات تنگاتنگ، مسائل حقوقی، ابزار و ساختارهای مدیریتی لازم را برای تشریک مساعی در زمینه مبارزه قاطع با قاچاق مواد مخدر میان خود فراهم آوردهاند.
وی در ادامه با اشاره به سفرهای متعدد خود به ایران، این امر را حاکی از عمق همکاریهای دو کشور همسایه و دوست در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دیگر چالشهای موجود عنوان کرد.
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