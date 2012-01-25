حل دیپلماتیک موضوع ایران ممکن است/ هشدار درباره وضعیت اقتصادی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، "باراک اوباما" شب گذشته در سخنرانی خود در نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان ضمن مطرح کردن رئوس برنامه اقتصادی خود به سیاست خارجی ایالات متحده پرداخت و مدعی شد : قدرت دیپلماسی آمریکا باعث شده تا جامعه بین المللی در قبال برنامه هسته ای ایران موضع واحدی اتخاذ کرده و اکنون جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانی منزوی شده است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود : به ایران نگاه کنید. از طریق قدرت دیپلماسی ما، جامعه بین المللی که زمانی بر سرچگونگی مقابله با برنامه هسته ای ایران دچار اختلاف شده بود درحال حاضر موضعی متحد و یکپارچه دارد.



رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به افزایش مناسبات ایران با کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکای لاتین که زمانی حیات خلوت واشنگتن بود اضافه کرد: ایران منزوی تر از هر زمانی است و رهبران آن با تحریم های فلج کننده روبرو شده اند، و تا زمانی که آنها ازمسئولیت های خود شانه خالی می کنند، این فشار متوقف نخواهد شد.

باراک اوباما بدون در نظر رفتن گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا که همگی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید دارند اضافه کرد: تردیدی نیست که آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای جلوگیری کند و برای رسیدن به چنین هدفی هیچ گزینه ای از روی میز کنار گذاشته نخواهد شد.

اوباما در ادامه گفت: اما حل و فصل مسالمت آمیز این موضوع هنوز هم امکان پذیر بوده و به مراتب بهتر است، و این در صورتی است که ایران رویکرد خود را تغییرداده و تعهدات خود را اجرا کند، در این صورت می تواند دوباره به جامعه بین المللی بپیوندد.

درحالی رییس جمهوری آمریکا برتداوم فشار برایران تاکید کرد که طی روزهای اخیر اتحادیه اروپا تحریم های تازه ای علیه ایران اعمال کرده است. وزرای امورخارجه ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه، سوم بهمن‌، برسر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند.

هشدار درباره وضعیت اقتصادی آمریکا

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی شب گذشته خود در کنگره آمریکا همچنین با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی این کشور نسبت به افزایش شکاف طبقاتی در ایالات متحده هشدار داد.

باراک اوباما در سخنرانی خود در نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که طبقه متوسط درآمریکا به دلیل رشد نابرابری اقتصادی در معرض خطر قرار دارد، و برنقش دولت برای تحقق شرایط مطلوب اقتصادی در این کشور تاکید کرد.

باراک اوباما تصریح کرد: ما یا باید شرایطی را در کشوربپذیریم که گروه اندکی در آن وضع خیلی خوبی دارند، درحالی که گروهی از آمریکایی ها که شمارشان در حال افزایش است، به سختی روزگار را بگذارنند. یا این که اقتصاد را به صورتی احیا کنیم که همه ازفرصت برابر برخوردار باشند، همه به طورعادلانه ای به سهم خود کارکنند، و همه براساس قوانین یکسانی بازی کنند.

وی اضافه کرد: آنچه اینجا مطرح است، نه ارزش های (حزب) دموکرات یا جمهوریخواه بلکه ارزشهای آمریکایی ها است. ما به اقتصاد ضعیف شده ای که منابع اش را ازدست داده، بدهی های بد دارد و برپایه سود مالی ساختگی است، باز نخواهیم گشت.

اوباما تاکید کرد: امشب می خواهم در مورد چگونگی حرکت رو به جلو صحبت کنم، و طرح برای اقتصادی پایدار را مطرح کنم، اقتصادی مبتنی بر ساخت و تولیدات آمریکا، انرژی آمریکا، مهارت ها برای کارگران آمریکایی و تجدید ارزش های آمریکایی است.

رئیس جمهوری امریکا گفت: تا زمانی که رئیس جمهور هستم، با هرکسی در این مجلس برای حرکت به جلو کار خواهم کرد. اما من قصد دارم در عمل با انسداد مبارزه کنم، و با هرگونه تلاش برای بازگشت به سیاست هایی که این بحران اقتصادی را به ارمغان آوردند، مخالفت خواهم کرد.

باراک اوباما در آغاز سخنرانی خود به خروج نیروهای آمریکایی ازعراق اشاره کرد و گفت، برای نخستین بار طی ۹ سال گذشته هیچ آمریکایی درحال جنگ درعراق نیست.

رئیس جمهوری امریکا همچنین تصریح کرد که برای اولین بار در دو دهه، اسامه بن لادن، دیگر تهدیدی برای ایالات متحده نیست.