برتری قرقیزستان و توقف استونی/ برنامه کامل مسابقات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جام "دوستی" روسیه، سه‌شنبه شب تیم‌های قعرنشین گروه‌های سه‌گانه که به مرحله حذفی صعود نکردند، در جدولی چهار تیمی رقابت خود را برای کسب عناوین نهم تا دوازدهم آغاز کردند که قرقیزستان با نتیجه 3 بر یک از سد ترکمنستان گذشت و دیدار تیم‌های تاجیکستان و استونی هم با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

براساس این گزارش، طبق جدول برگزاری مسابقات، تیم جوانان ایران در صورت پیروزی در بازی امروز برابر تیم زیر 21 سال لتونی در مرحله بعد به دیدار برنده بازی روسیه و مولداوی می‌رود که به نظر می‌رسد شانس روسیه برای پیروزی در این مسابقه بیشتر است. در اینصورت شاگردان اکبر محمدی در مرحله نیمه نهایی به مصاف میزبان مسابقات خواهند رفت.

- برنامه مراحل یک‌چهارم، نیمه نهایی و نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه - 05/11/90

مرحله یک‌چهارم نهایی:

بازی شماره یک: اوکراین - لیتوانی

بازی شماره 2: قزاقستان - بلاروس

بازی شماره 3: ایران - لتونی

بازی شماره 4: روسیه - مولداوی

پنجشنبه - 06/11/90

کسب مقام نهم تا دوازدهم:

* ترکمنستان - استونی

* قرقیزستان - تاجیکستان

جمعه - 07/11/90

مرحله نیمه نهایی:

بازی شماره 5: برنده بازی شماره یک - برنده بازی شماره 2

بازی شماره 6: برنده بازی شماره 3 - برنده بازی شماره 4

کسب مقام پنجم تا هشتم:

بازی شماره 7: بازنده بازی شماره یک - بازنده بازی شماره 2

بازی شماره 8: بازنده بازی شماره 3 - بازنده بازی شماره 4

شنبه - 08/11/90

کسب مقام نهم تا دوازدهم:

* قرقیزستان - استونی

* ترکمنستان - تاجیکستان

یکشنبه - 09/11/90

دیدار نهایی:

* برنده بازی شماره 5 - برنده بازی شماره 6

دیدار رده‌بندی:

* بازنده بازی شماره 5 - بازنده بازی شماره 6

کسب مقام پنجم:

* برنده بازی شماره 7 - برنده بازی شماره 8

کسب مقام هفتم:

* بازنده بازی شماره 7 - بازنده بازی شماره 8