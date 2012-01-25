ترورهای نخبگان بیانگر شکست غرب در تحریم است

سید فاضل دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزد: کشورهای غربی با ترور شهدایی همچون احمدی روشن به دنبال ایجاد رعب، وحشت و جنگ روانی هستند تا اهداف تحریم را محقق سازند.

وی اظهار داشت: موضوع تحریمهای شدید کشورهای غربی و اقرار مقامات آمریکایی به ویژه رژیم اشغالگر اسرائیل به این مفهوم است که فشارها کارساز نبوده است.

دهنوی عنوان کرد: تحریمهای اقتصادی هیچ تاثیر منفی در اراده ملت ایران ندارد چرا که سدی مقابل توسعه محسوب نمی شود.

فرماندار آزادشهر گفت: اعمال تحریمهای سنگین برای سست کردن ملت ایران، اقدامی بیهوده و پوچ است.

دهنوی افزود: ملت ایران در طول 33 سال گذشته تجارب زیادی کسب کرده و در همه آزمونها با سرفرازی بیرون آمده است و اراده این ملت را نمی توان ترور و تحریم کرد.

وی گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون دشمن هر روز سناریوی جدید را علیه ما طراحی کرد ولی هر کدامشان با شکست مواجه شده است.