ارتباط جریان فتنه با دشمنان نظام ثابت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی شامگاه دوشنبه در بحثی با عنوان بصیرت عاشورایی که به همت اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در مسجد سید برگزار شد، با اشاره به اینکه دشمن برای بستر انتخابات برنامه‌ریزی دارد اظهار داشت: جریان فتنه برای زیر سؤال بردن انتخابات مجلس تلاش فراوانی انجام خواهد داد.

وی افزود: جنگ روانی و اقدامات دشمن علیه ایران اسلامی در ابعاد گوناگون و از مسیرهای مختلف انجام می‌شود اما دستگاه اطلاعاتی کشور به بیشتر برنامه‌های دشمن اشراف دارد.

دشمن 15 برنامه برای ضربه زدن به انتخابات طراحی کرده است

مصلحی با بیان اینکه دشمن 15 برنامه را برای ضربه‌ به انتخابات طراحی کرده است، ادامه داد: دامن زدن به اختلافات داخلی به ویژه ایجاد اختلاف و دودستگی بین جریان‌های ارزش‌مدار و دل‌داده‌های انقلاب نخستین اقدام دشمن است.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: ملتهب ساختن فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات دومین برنامه دشمن است که در برنامه برخی از افراد و جریان‌های مختلف وجود دارد.

وی زیر سؤال بردن سلامت انتخابات را سومین طراحی دشمن دانست و تاکید کرد: عوامل فتنه هم با خطی که از استکبار می‌گیرند به شدت به دنبال این هستند تا سلامت انتخابات مجلس را زیر سؤال ببرند.

اسناد فراوانی ارتباط جریان فتنه با دشمنان نظام را ثابت می‌کند

مصلحی یادآور شد: به عنوان یک خبر و اطلاع عرض می‌کنم که ارتباط جریان فتنه با دشمنان این نظام و ملت ثابت شده است و اسناد فراوانی در این زمینه وجود دارد.

وی تلاش برای کشاندن منازعات انتخاباتی و سیاسی به سطح خیابان‌ها را اقدام بعدی دشمن عنوان کرد و گفت: در انتخابات‌های گذشته مجلس اختلافاتی میان برخی شهرها و قبایل داشتیم و استکبار به دنبال این است تا از این‌گونه موارد به عنوان حرکتی در راستای مقابله با نظام استفاده کند.

مصلحی جنگ نیمه سخت سیاسی و اطلاعاتی را برنامه دیگر دشمن برای انتخابات دانست و اظهار داشت: دشمن روی این موضوع از چندین جهت سرمایه‌گذاری کرده است.

وی دامن زدن به اغتشاشات اجتماعی را ششمین برنامه دشمن برای ضربه به انتخابات عنوان کرد و گفت: به هر حال ضعف‌هایی در کشور وجود دارد و دشمن به دنبال آن است تا از آن برای زیر سؤال بردن انتخابات استفاده کند.

وزیر اطلاعات در ادامه با اشاره به اینکه ترویج روحیه عدم اعتماد به نظام نیز برنامه بعدی دشمن برای مخدوش کردن انتخابات است، ادامه داد: دشمن درصدد است تا ضعف‌ها و یا عملکردهای نامطلوب برخی دستگاه‌ها و عوامل اجرایی کشور را به کل نظام تعمیم دهد.

وی کشاندن موج بی‌ثباتی منطقه به داخل مرزهای کشور را دیگر برنامه دشمن در این راستا دانست و بیان داشت: می‌دانید که در اطراف کشور ما چه وضعی است و استکبار به شدت دنبال این موضوع است تا بی‌ثباتی کشورهای منطقه را به داخل ایران بکشاند.

مصلحی راه‌اندازی جنگ تبلیغاتی برای تأثیر منفی بر مشارکت عمومی را دیگر برنامه طراحی شده دشمن برای خدشه وارد کردن به انتخابات عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در این زمینه هشدار داده‌اند، ادامه داد: مردم باید حواسشان را جمع کنند، چرا که این انتخابات مشارکت گسترده می‌خواهد.

وزیر اطلاعات برنامه‌ریزی برای سوءاستفاده از اختلافات قومی و قبیله‌ای را نیز جزو این 15 برنامه مهم دشمن دانست و تاکید کرد: استکبار در مناطقی که روابط قومی و قبیله‌ای وجود دارد سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است.

تشدید تحریم‌های اقتصادی در دستور کار دشمن قرار دارد

وی با بیان اینکه تشدید تحریم‌های اقتصادی برنامه بعدی استکبار است، اضافه کرد: تحریم‌ها برای ما فرصت بوده و برکات فراوانی برای ایران داشته است؛ دیگر وضعیت اقتصادی جهان به گونه‌ای نیست که گروه‌هایی بنشینند و با مصوبه‌ای کشوری را از هستی ساقط کنند.

مصلحی فضاسازی‌ها و جنگ‌های رسانه‌ای برای ترساندن ملت ایران را اقدام دیگر دشمن برای ضربه وارد کردن به انتخابات عنوان کرد و یادآور شد: ملت ایران 8 سال تمام قد در مقابل استکبار ایستاد و اصفهان جزو استان‌هایی است که این موضوع را به خوبی نشان داد.

مشی سیاسی ائمه (ع) در دوره‌های مختلف، متفاوت بوده است

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برای پیروی صحیح از مشی ائمه معصومین (ع) در زندگی فردی و اجتماعی خود باید به این نکته توجه داشته باشیم که تمام ائمه (س) را فردی یگانه بدانیم گویی تمامی آنها در قالب انسانی بوده‌اند که در دوران‌های مختلف زندگی و در هر دوران و مقطعی متناسب آن زمان عمل کرده است.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: نمونه شاخص این امر برخورد امام حسن (ع) با معاویه حیله‌گر به صورت امضای قرارداد صلح و جنگ امام حسین (ع) با یزید است.

وی همچنین به دوران امامت امام سجاد (ع) اشاره کرد و بیان داشت: ایشان متناسب با مقتضیات زمان تمام مبانی اسلام ناب محمدی (ص) را تنها در قالب دعاهای پر معنا تبیین کردند.

مصلحی افزود: حرکت امام معصوم (ع) به هر شکلی باشد برای اقامه دین است و همین امر از پیروان وی نیز خواسته شده است.

وی با اشاره به اینکه اقامه دین تنها به دست امام محقق می‌شود، گفت: به همین علت خداوند در قرآن در کنار نام بردن از کتاب آسمانی و پیامبر (ص) به عنوان دو رکن اساسی در ایجاد جامعه‌عدالت‌محور از میزان سخن به میان می‌آورد که به گفته پیامبر (ص) منظور از این میزان، امام بر حق است که مدیریت جامعه و رساندن آن به جایگاه عدل و داد تنها از وی برمی‌آید.

مصلحی اضافه کرد: به همین علت خداوند با صراحت در قرآن به پیامبر (ص) می‌گوید اگر امامت را ابلاغ نکنی گویی رسالت پیامبری خود را به سرانجام نرسانده‌ای.

حکومت‌های طاغوتی منطقه تنها در ظاهر مسلمان هستند

وی در ادامه به حکومت‌های طاغوتی منطقه اشاره و اظهار داشت: این افراد نیز همانند معاویه و طاغوت‌های زمان امامان معصوم (ع) گرچه به ظاهر مسلمان هستند اما هرگز نمی‌توانند جامعه‌ای که برپاکننده عدل و داد باشد، ایجاد کنند زیرا این امت به تعبیر قرآن در دامان امامت پرورش یافته‌اند که این امر شامل هر امتی نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به پیشرفت‌های جامعه غرب تاکید کرد: این پیشرفت‌ها در بخش‌هایی جزئی قابل قبول است اما بخش عمده این علم که مدام به رخ کشورهای اسلامی کشیده می‌شود، تکرار علمی است که از مشرق زمین و کشورهای اسلامی به تاراج رفته و در کتاب خاطرات یکی از مستشاران انگلیسی نیز به این موضوع اشاره شده است.

مصلحی با بیان اینکه در دوران ائمه (س) و پس از ظهور نیز مبحث ولایت فقیه وجود داشته تصریح کرد: نمایندگانی که از سوی ائمه (س) در کشورهای مختلف اسلامی مستقر می‌شدند و وجود 313 نفر یار ویژه امام زمان (عج) به همین مبحث مدیریت و اقامه دین توسط ولی‌فقیه اشاره دارد.

وزیر اطلاعات به روایت سلسله‌الذهب به عنوان نمونه‌ای دیگر از مبحث مدیریت دینی اشاره و تاکید کرد: امام رضا (ع) در این حدیث می‌فرماید تشکیل جامعه توحیدی مایه نجات انسان‌ها است و شخصی که به آن وارد شود، از عذاب در امان است.

وی افزود: ایشان هنگام سوار شدن به کجاوه و در حالی که توجه مردم به سوی ایشان جلب شده بود سر را از کجاوه بیرون آورده و مهم‌ترین بخش حدیث را بیان و می‌فرماید البته این موضوع شرطی دارد و من از جمله این شرط‌ها هستم.

مصلحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در واقع امام (ع) با بیان این شرط ایجاد حصار و جامعه امن توحیدی را منوط به مدیریت امام معصوم (ع) می‌کند، همان‌گونه که دین پیامبر خاتم(ص) نیز با ابلاغ امامت حضرت علی‌(ع) کامل شد.

وی تصریح کرد: بنابراین بخش اجتماعی دین به اقامه دین اشاره می‌کند همان‌طور که امام حسین (ع) نیز با قیام خود همین موضوع را دنبال کرد.

زیارت عاشورا سه قشر را در جبهه باطل معرفی می‌‌کند

وزیر اطلاعات به فرازهایی از زیارت عاشورا اشاره کرد و گفت: در این زیارت در جبهه باطل سه قشر از مردم را لعنت می‌کنیم که دسته نخست مجموعه و گروهی هستند که با ترفندهای مختلف مانع از ایجاد حکومت صالحان می‌شوند که این موضوع در تمام طول تاریخ بشر مشاهده شده است.

وی اضافه کرد: دسته دوم گروهی هستند که زمینه از بین بردن صالحان را فراهم می‌کنند که این دسته همیشه در طول تاریخ از خواص جبهه حق به وجود می‌آیند.

مصلحی تاکید کرد: افرادی که زمینه شهادت امام علی (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را فراهم کردند از خواصی بودند که ابتدا در مسیر حق قرار داشتند اما در اواسط مسیر زرق و برق دنیا آنها را از راه صحیح منحرف کرد.

وی افزود: البته مسیر امامت، ولایت و مدیریت جامعه صالحان برای رسیدن به قسط و عدل همیشه شاهد ریزش و رویش بوده و با آزمون‌های بزرگ برای خواص همراه بوده است.

لفظ خانه‌نشینی برای امام علی (ه) صحیح نیست

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه پس از رحلت پیامبر، حضرت علی (ع) از حکومت کنار گذاشته شد، اظهار داشت: به کار بردن لفظ 25 سال خانه‌نشینی برای این واقعه صحیح نیست زیرا در طول این مدت ایشان در مباحث اجتماعی، سیاسی، قضایی و اقتصادی دخالت و نظرهای صائبی داده که با لفظ خانه‌نشینی سازگار نیست.

وی اضافه کرد: بنابراین حضرت علی (ع) از حکومت کنار گذاشته شد اما در همین زمان نیز ریزش و رویش وجود داشت، زیرا زبیر تنها فردی بود که برای دفاع از ایشان شمشیر کشید و محرم اسرار امام (ع) بود به طوری که حتی محل دفن حضرت زهرا (س) را نیز می‌دانست.

مصلحی در ادامه تاکید کرد: همین فرد 25 سال بعد جزو افرادی بود که ریزش کرد و با سرمایه‌گذاری‌هایی که برای انحراف خواص صورت گرفته بود و با تحریک پسرش از مسیر صحیح دور شد.

وی تصریح کرد: زمانی که جبهه حق شکل می‌گیرد و خواصی در آن به وجود می‌آیند، اگر خودشان و حاکمیت از خود مراقبت نکنند به مرور زمان زمینه‌ساز قتل صالحان می‌شوند.

وزیر اطلاعات به دسته سوم جبهه باطل در زیارت عاشورا اشاره کرد و بیان داشت: این دسته شامل اشیا و اتباع و اولیا هستند که اشیا رده نخست خواص، اتباع رده دوم و اولیا رده سوم خواص را تشکیل می‌دهند.

مردم از ریزش‌ها و رویش‌ها در انقلاب نترسند

وی به فتنه‌ها و چالش‌های امنیتی پیش روی جامعه اشاره کرد و گفت: نباید از ریزش‌ها و رویش‌ها بترسیم، چرا که مسیر صراط مستقیم همواره این‌گونه بوده است.

مصلحی با بیان اینکه در ارتباط با بصیرت سه مقوله مبحث بصیرت، بصیرت‌بخشی و بصیرت‌‌پذیری مطرح می‌شود، تصریح کرد: بصیرت یعنی جامعه و افراد به جایی برسند که در آلودگی‌ها، ظلمت‌ها و غبارها بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند که این موضوع تنها از انسان متقی برمی‌آید و علم و سابقه در آن دخالتی ندارد.

بصیرت‌بخشی به جامعه بر عهده ولی و امام است

وی اضافه کرد: بصیرت‌بخشی بر عهده ولی و امام است و بصیرت‌پذیری بر عهده مردم است همان‌گونه که در نهج‌البلاغه می‌بینیم که حضرت علی (ع) در موقعیت‌های گوناگون برای خواص بصیرت‌بخشی کرده است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بصیرت‌بخشی جامعه را 12 سال پیش در لشگر محمد رسول‌الله آغاز کردند، گفت: ایشان مقوله عوام و خواص را آنجا مطرح کرده و فرمودند ممکن است راننده کمپرسی بصیرت داشته باشد اما یک دانشمند با سوابق علمی از بصیرت برخوردار نباشد که این موضوع ناشی از همان مقوله تقواست.

وی ادامه داد: امت حضرت علی (ع) بصیرت‌پذیر نبودند به گونه‌ای که حضرت علی آنها را نفرین کرد و فرمود خدا من را از شما بگیرد اما امت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بصیرت‌پذیر بودند و این موضوع را در حماسه 9 دی‌ 88 و در موقعیت‌های مختلف به خوبی ثابت کردند.

تنها گفتمان امام و رهبری امکان مدیریت جامعه را دارد

مصلحی اضافه کرد: حفظ این بصیرت‌پذیری نیاز به هوشیاری فراوان دارد و با پیروی امت حزب‌الله از گفتمان امام و رهبری امکان‌پذیر می‌شود زیرا تنها این گفتمان است که امکان مدیریت جامعه اسلامی را دارد.

وزیر اطلاعات تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب با همین مدیریت در مسائل منطقه وارد شدند و علی‌رغم نامردی‌ها و ناجوانمردی‌هایی که در حق ایشان شد از فرصت همایش بیداری اسلامی نهایت استفاده را بردند به گونه‌ای که پس از این همایش تمام رسانه‌های استکباری دنیا اعتراف کردند که رهبر ایران، هدایت بیداری اسلامی را در دنیای اسلام به دست گرفت.

گرانی طلا و ارز جنگ روانی شدید دشمن است

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: با وجود اینکه دشمن به دنبال ایجاد مشغولیت‌های داخلی و بحران‌های سنگین برای رهبر و مسئولان انقلاب است، مدیریت بدیع رهبر که اکمال دین را نیز در پی دارد به بهترین وجه امت بصیرت‌پذیر را برای پیمودن راه صحیح راهنمایی و مدیریت کرده و در زمان‌های لازم هشدارها را بیان می‌کند.

مصلحی به جنگ روانی دشمن علیه ایران اشاره و تاکید کرد: برخی به دنبال این هستند که بگویند وضعیت امروز جامعه وضعیت شعب ابی‌طالب است اما رهبر انقلاب این موضوع را رد کرده و آن را فضاسازی و القای دشمن خواندند.

وی ادامه داد: گران شدن روز افزون طلا و ارز بخشی از این جنگ روانی سنگین دشمن است که استکبار رسانه‌ای در آن نقش مهمی دارد و لازم است هوشیاری مردم انقلابی را در این زمینه شاهد باشیم.

تحریم‌ها هرگز به ایران ضرر نزده است

وزیر اطلاعات با بیان اینکه تحریم‌های دشمن هرگز به ضرر ما نبوده است، تصریح کرد: دشمن نیز این موضوع را به خوبی می‌داند که تمام پیشرفت‌های ما در گرو همین تحریم‌ها بوده و اقدام‌های ناپسند وی در زمینه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ناشی از ناتوانی او در قبال پیشرفت‌های ایران و تأثیر نداشتن تحریم‌ها است.

وی ادامه داد: از ویژگی‌های مهم مدیریتی رهبر انقلاب کشور همین است که از این تحریم‌ها به عنوان فرصت استفاده کرده و نشست‌های مختلف با دانشمندان کشور را مدیریت می‌کند که دشمن نیز این مدیریت موفق را شاهد بوده و آن را تاب نمی‌آورد.