به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ستاد تسهیلات نوروزی استان ایلام از آماده‌سازی مراکز اقامتی و پذیرایی استان برای میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی خبر داد.

محمد نوراللهی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی با هدف برنامه‌ریزی و فراهم‌ کردن امکانات لازم برای میزبانی از گردشگران اظهار داشت: در این جلسات مقرر شد دبیرخانه ستاد نسبت به صدور احکام اعضای ستاد تسهیلات سفر استان از سوی استانداری اقدام کند.



وی تصریح کرد: بنا بر مصوبات این جلسات، دبیرخانه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام موظف به تشکیل جلسات ستاد در استانداری شد و شرح وظایف اعضای ستاد استان به آن‌ها ارسال شد.

نوراللهی بیان کرد: همچنین مقرر شد دبیرخانه ستاد نسبت به تشکیل جلسه با مسئولان پایگاه‌های شهرستان‌ها برای چگونگی اجرای بهتر برنامه‌ها اقدام کند.



وی گفت: مسئولان کمیته‌های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان موظف شدند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را به دبیرخانه ستاد اعلام کنند.



وی یادآور شد: بنا بر مصوبات این جلسات، کمیته حراست موظف به نظارت و صدور کارت برای اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام شد.

آمادگی ایلام برای میزبانی از راهیان نور

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: از کلیه تمهیدهای لازم برای استقبال از کاروانهای راهیان نور در شهرستان دهلران واقع در جنوب استان ایلام در حال انجام است.

علی قاسم پور افزود: این شهرستان به سبب موقعیت جغرافیایی به خصوص در فصل بهار و ایام نوروز همه ساله میزبان تعداد زیادی از کاروانهای راهیان نور است.



وی اظهار داشت: این ایام فرصت مناسبی برای معرفی شهرستان دهلران به هموطنان مناطق مختلف کشور است که در قالب کاروانهای راهیان نور به این شهرستان سفر می‌کنند.



قاسم پور تصریح کرد: در این راستا اکنون مسئولان محلی این شهرستان در حال برنامه ریزی و پیگیری تمهیدات لازم از جمله تشکیل ستاد استنقبال از این کاروانها، اسکان با ایجاد اردوگاه و نصب چادر، نمایشگاه دفاع مقدس، تهیه بروشور و تراکت تبلیغاتی و اورژانس سیار در دهلران هستند.



سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: دهلران به عنوان یکی از مناطق مهم در دوران جنگ کانون عملیاتهای مهمی از جمله "محرم" و "فتح‌المبین" بوده است که منطقه عملیاتی شرهانی آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.