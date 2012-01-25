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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

آماده‌سازی مراکز اقامتی ایلام برای میزبانی از مسافران نوروزی و راهیان نور

آماده‌سازی مراکز اقامتی ایلام برای میزبانی از مسافران نوروزی و راهیان نور

ایلام - خبرگزاری مهر: آماده‌سازی مراکز اقامتی ایلام برای میزبانی از مسافران نوروزی و تمهیدات لازم برای استقبال از کاروانهای راهیان نور در جنوب استان ایلام از مهمترین اخبار حوزه میراث فرهنگی استان ایلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ستاد تسهیلات نوروزی استان ایلام از آماده‌سازی مراکز اقامتی و پذیرایی استان برای میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی خبر داد.

محمد نوراللهی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی با هدف برنامه‌ریزی و فراهم‌ کردن امکانات لازم برای میزبانی از گردشگران اظهار داشت: در این جلسات مقرر شد دبیرخانه ستاد نسبت به صدور احکام اعضای ستاد تسهیلات سفر استان از سوی استانداری اقدام کند.

وی تصریح کرد: بنا بر مصوبات این جلسات، دبیرخانه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام موظف به تشکیل جلسات ستاد در استانداری شد و شرح وظایف اعضای ستاد استان به آن‌ها ارسال شد.

نوراللهی بیان کرد: همچنین مقرر شد دبیرخانه ستاد نسبت به تشکیل جلسه با مسئولان پایگاه‌های شهرستان‌ها برای چگونگی اجرای بهتر برنامه‌ها اقدام کند.

وی گفت: مسئولان کمیته‌های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان موظف شدند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را به دبیرخانه ستاد اعلام کنند.

وی یادآور شد: بنا بر مصوبات این جلسات، کمیته حراست موظف به نظارت و صدور کارت برای اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام شد.

آمادگی ایلام برای میزبانی از راهیان نور

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: از کلیه تمهیدهای لازم برای استقبال از کاروانهای راهیان نور در شهرستان دهلران واقع در جنوب استان ایلام در حال انجام است.

علی قاسم پور افزود: این شهرستان به سبب موقعیت جغرافیایی به خصوص در فصل بهار و ایام نوروز همه ساله میزبان تعداد زیادی از کاروانهای راهیان نور است.

وی اظهار داشت: این ایام فرصت مناسبی برای معرفی شهرستان دهلران به هموطنان مناطق مختلف کشور است که در قالب کاروانهای راهیان نور به این شهرستان سفر می‌کنند.

قاسم پور تصریح کرد: در این راستا اکنون مسئولان محلی این شهرستان در حال برنامه ریزی و پیگیری تمهیدات لازم از جمله تشکیل ستاد استنقبال از این کاروانها، اسکان با ایجاد اردوگاه و نصب چادر، نمایشگاه دفاع مقدس، تهیه بروشور و تراکت تبلیغاتی و اورژانس سیار در دهلران هستند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: دهلران به عنوان یکی از مناطق مهم در دوران جنگ کانون عملیاتهای مهمی از جمله "محرم" و "فتح‌المبین" بوده است که منطقه عملیاتی شرهانی آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1516687

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