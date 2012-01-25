مهدی فضائلی مدیر انتشارات سروش وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر نوسانات قیمت ارز بر صنعت چاپ و نشر کشور گفت: افزایش قیمت ارز بر قیمت مواد اولیه صنعت چاپ و نشر از جمله کاغذ و مرکب و دیگر اقلامی که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاثیر دارد.

وی ادامه داد: مواد اولیه صنعت چاپ و نشر یا به طور مستقیم وارداتی هستند و یا اگر به طور مستقیم هم وارد نمی‌شوند، غیرمستقیم تحت تاثیر نوسان قیمت ارز هستند. البته اینکه بگوییم در همین فرصت که قیمت ارز دچار نوسان شده است باعث تنش در صنعت چاپ و نشر شده است را خیلی قبول ندارم، ولی این مساله را قبول دارم که ناشران با سئوال جدی رو به رو شده‌اند که باید در این شرایط چه تصمیمی بگیرند.

مدیر انتشارات سروش با اشاره به اینکه باید بررسی کرد این وضعیت موقت است یا ادامه‌دار، بیان کرد: اگر این وضعیت کوتاه‌مدت باشد و قیمت‌ها به وضعیت قبل و یا نزدیک به قبل برگردد، خیلی تاثیر جدی بر صنعت چاپ و نشر نمی‌گذارد و یک تنش موقتی بوده و تمام می‌شود، ولی اگر قرار است ادامه یابد و یا در همین قیمت‌های بالا تثبیت شود، حتما این شرایط بر محصولات فرهنگی از جمله کتاب تاثیر دارد.

فضائلی افزود: اگر شرایط دوم اتفاق بیفتد آنگاه ناشران ناگزیر می‌شوند قیمت‌ها را افزایش دهند که این هم آثار خودش را دارد. مساله این است که این افزایش قیمت‌ها غیرمترقبه بود و همزمان با افزایش درآمد قشرهای مختلف جامعه نبوده است و اگر قرار باشد، قیمت محصولات فرهنگی هم افزایش یابد، متاسفانه مشکلاتی در خرید و فروش کتاب هم پیش خواهد آمد و ممکن است اقلام فرهنگی از سبد خرید خانواده حذف شود.

این فعال فرهنگی و رسانه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط ناشران دولتی و خصوصی در این شرایط متفاوت خواهد بود، توضیح داد: در حال حاضر تاکید سازمان‌های دولتی به ناشرانشان هم این است که اقتصادشان را خودشان اداره کنند و شرایط ناشران دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد و دغدغه هر دو در این شرایط یکسان است.

وی در توضیح اینکه آیا طرحی مانند «شناورسازی قیمت پشت جلد کتاب‌ها» می‌تواند راه‌حلی برای این شرایط باشد، گفت: اجرای این طرح سخت است. فروش کتاب گردش بالایی ندارد. کتاب‌های پرفروش هم در سال ممکن است 2 نوبت چاپ شوند و بخش زیادی از کتاب‌های بیش از یکسال گردش آنها طول می‌کشد. کتاب محصولی نیست که امروز قیمت آن را بالا ببریم و فردا اگر قیمت ارز پایین آمد، قیمت کتاب را هم پایین بیاوریم. به همین دلیل معتقدم این طرح جای تامل دارد.

مدیر سروش پیشنهاد داد: ابتدا باید مشخص شود این وضعیت ادامه‌دار است یا کوتاه مدت. اگر کوتاه مدت باشد می‌توان آن را مدیریت کرد و اگر افزایش قیمت‌ها ادامه یابد فکر می‌کنم، باید روی بحث‌های حمایتی دولت کار کرد.

فضائلی در پایان گفت: دولت همانطور که برای خرید مواد اولیه به دیگر بخش‌های صنعت کمک می کند می‌تواند یارانه‌هایی برای صنعت چاپ و نشر در نظر بگیرد؛ وگرنه ناشران ناگزیر می‌شوند قیمت‌ها را بالا ببرند.