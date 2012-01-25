به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن پیشین منچستریونایتد در این فیلم فرانسوی در نقش "دامین فورگیت" بازی می‌کند که در تعقیب یک قاتل سریالی است.

کانتونای 45 ساله در دوره فوتبالی خود همواره جنجال برانگیز بوده است. او یک بار از سوی اتحادیه فوتبال انگلستان به دلیل حمله کونگ فو وار به یکی از هواداران کریستال پالاس به مدت 9 ماه از حضور در میادین فوتبال محروم شد.

کانتونا بعدتر در ارتباط با این عمل خود گفت: وقتی مرغان دریایی به دنبال یک قایق ماهیگیری راه می‌افتند به این دلیل است که فکر می‌کنند ساردین‌ها به داخل دریا ریخته خواهند شد.

برپایه گزارش "میرر"، کانتونا بازیگری را از سال 1998 با بازی در فیلم الیزابت آغاز کرد.