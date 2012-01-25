محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای تکمیل تمام شبکههای آبیاری و زهکشی در پایان سدهای جدید ساخته شده خبر داد و گفت: این برنامه ظرف مدت 3 سال و یا نهایتاً تا پایان برنامه پنجم توسعه توسط وزارت نیرو اجرا خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: در وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار است با مشارکت وزارت نیرو موضوع مربوط به تغییر روش آبیاری در مزارع را دنبال کنیم.
عطارزاده همچنین از برنامه ریزی برای نصب کنتورهای هوشمند در کلیه چاههای کشاورزی از سوی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی خبر داد و بیان داشت: به کارگیری ابزارهای اندازه گیری تجمیع آب در کانالهای آبیاری و زهکشی از برنامههایی است که در دست اجرا قرار دارد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با اظهار امیدواری نسبت به اعلام نتایج حاصل از اجرای برنامههای مشترک با وزارت جهاد کشاورزی به ویژه در بخشهای ذکر شده، ادامه داد: در تلاش هستیم تا شیوههای مختلفی که در دنیا برای بحث آبیاری و زهکشی مورد استفاده قرار میگیرد را در معرض استفاده متخصصان، مشاوران و پیمانکاران داخلی قرار دهیم.
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