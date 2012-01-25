ساخت بلندترین برج جهان در سواحل خزر/ 41 جزیره خزر را زخمی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک شرکت ساختمانی در جمهوری آذربایجان قصد دارد در پروژه ای ضمن ایجاد چند جزیره مصنوعی در دریای خزر بلندترین برج جهان را نیز در سواحل خزر بنا کند.

این برج 27 درصد بلندتر از برج خلیفه دبی خواهد بود. برج خلیفه دبی با 828 متر ارتفاع هم اکنون بلندترین برج جهان است.

بر اساس این گزارش برج آذربایجان هزار و 50 متر ارتفاع خواهد داشت و این در حالی است که در طرح ابتدایی 560 متر ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده بود.

این پروژه شامل 41 جزیره مصنوعی به وسعت 25 کیلومتر خواهد بود که در جنوب شهر باکو، پایتخت آذربایجان، ساخته می شود. این پروژه همچنان شامل مرکز خرید، چند هتل و واحدهای مسکونی نیز خواهد بود.

نام این پروژه "جزایر خزر" است و ساخت آن از اواخر سال 2013 آغاز می شود.

ساخت این پروژه بزرگ درحالی در دستور کار آذربایجان قرار گرفته که چندی پیش انتشار خبری مشابهی در مورد ساخت جزیره مصنوعی در سواحل دریای خزر در کشور ترکمنستان اعتراض دوستداران محیط زیست را به دنبال داشت. نکته جالب توجه درباره این پروژه آنکه نام آن نیز جزیره خزر است.

بر اساس این گزارش، ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در دریای خزر کارشناسان محیط زیست را نگران کرده است. به عقیده آنها ساخت این جزیره ها می تواند صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم دریایی این منطقه وارد کند. بر هم خوردن رسوبات چندهزار ساله بستر دریا و فاضلاب این جزیره فقط بخشی از این نگرانی‌ها است.

جزیره‌ مصنوعی خزر بخشی از طرح گردشگری ۵ میلیارد دلاری "آوازه" در ترکمنستان است. این کشور قصد دارد با این طرح جهانگردان را به سواحل خود جذب کند. فعالان زیست محیطی می‌ گویند که ساخت این جزیره دریا را آلوده خواهد کرد.