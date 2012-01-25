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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

یک شاهزاده سعودی:

عربستان باید پیام انقلابها را دریابد

عربستان باید پیام انقلابها را دریابد

یک شاهزاده سعودی ضمن حمایت از سیاستهای نابخردانه کشورش درباره ایران به سردمداران کشورش درباره بی توجهی به انجام اصلاحات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "ولید بن طلال بن عبدالعزیز" گفت: کشورهایی که انقلاب در آنها رخ نداده باید پیام انقلابهای منطقه ای را درک کنند.

وی افزود: این کشورها نباید به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی صرف بسنده کنند، بلکه باید اصلاحاتی در عرصه سیاسی انجام دهند و این بسیار مهم است.

شاهزاده سعودی بیان کرد: عربستان چاره ای جز انجام اصلاحات ندارد و صرف نظر از فردی که جانشین ملک عبدالله در آینده خواهد شد اصلاحات یک امر ضروری است و ریاض باید الگوی اصلاحات در منطقه باشد.

بن طلال گفت: گروههای اسلامگرای پیروز دربرخی کشورها از جمله تونس، لیبی و مصر باید برای جذب سرمایه گذاری ها تلاش مضاعفی داشته باشند زیرا این امر آنها را در قدرت نگه می دارد.

شاهزاده سعودی اظهار داشت: در حال حاضر نمی توان درباره تبعات انقلابهای رخ داده پیشداوری کرد زیرا تبعات انقلابها 30 تا40 سال بعد خود را نشان می دهد.

وی با اشاره به تهدیدات نظامی علیه ایران افزود: واشنگتن و تهران باید از طریق مذاکرات به تشریح دیدگاههای خود بپردازند و درباه تنگه هرمز نیز گمان نمی کنم که ایران چنین کاری انجام دهد.

بن طلال گفت: آمادگی عربستان برای تزریق نفت بیشتر به بازارهای جهانی برای جبران کمبود نفت ایران  پیامی به ایران است تا از تهدید اقتصاد جهانی و بستن تنگه هرمز دست بردارد.

کد مطلب 1516719

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