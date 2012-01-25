جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با 4 استان دیگر، از صبح چهارشنبه سی امین جشنواره تئاتر فجر در استان کرمانشاه آغاز به کار کرد.

این جشنواره همزمان با استانهای البرز، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و گلستان برگزار می شود.

در اولین روز از این جشنواره بین المللی، کارگاه تئاتر شورایی با تدریس استاد علی ظفر قهرمانی‌نژاد شروع می شود و اجرای نمایش‌ها از فردا آغاز می‌شود.

"آخرین نامه" به نویسندگی و کارگردانی مهرداد کوروش‌ نیا از کرج پنجشنبه ششم بهمن‌ماه‌ به اجرا در می‌آید.

در روز جمعه هفتم بهمن‌ماه نیز تئاتر "سکوتی با سه نقطه" به کارگردانی و نویسندگی سیدمحمدرضا عطایی‌فر از تهران اجرا می شود.

در روز شنبه 8 بهمن ماه، تئاتر "ای قاصد سلطان غریبان مطلب آب" از تهران به نویسندگی و کارگردانی محسن رنجبر برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.

تئاتر "سیدروماک" به نویسندگی و کارگردانی محمودرضا رحیمی نیز در روز یکشنبه 9 بهمن‌ماه اجرا می شود.

نمایش تئاترها در دو نوبت صبح‌ها ساعت 10 صبح و بعد‌ از ظهرها ساعت 16 اجرا می شود.

براساس این گزارش، این جشنواره از امروز تا 11 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.