بهره برداری از 9 واحد صنعتی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد گفت: تولیدات این واحدهای صنعتی در زمینه های صنایع غذایی، برق و الکترونیک، درب و پنجره های دوجداره، فولاد و محصولات ام دی اف است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: واحدهای صنعتی یاد شده در شهرکهای صنعتی کیاسر، منصورکنده، ساری یک، بشل، ساری دو، امامزاده عبدالله آمل و شهدای محمودآباد با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 865 میلیارد و 600 میلیون ریال و اشتغال 583 نفر، همزمان با دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی افزود: صنایع کوچک در رونق اقتصادی و شناسایی پتانسیلهای بالقوه و بالفعل صنعت، برای شکوفایی توانمندیها و ظرفیتهای استان و کشور، نقش مهم ، حیاتی و غیر قابل انکار دارد.

وفایی نژاد گفت: توسعـه صنایع کوچک در نوآوری، اشتغـال، سهم ارزش افـزوده و بهره وری، میـزان سودآوری، رقابت پذیری و میـزان سرمایه گذاری در صنعت و اقتصاد تأثیرگذار است.