خودروهای منطقه آزاد اروند با تخفیف 50 درصد وارد می شوند/ ارائه پلاک گذر موقت

بهروز حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تسهیل واردات خودرو و پاسداشت سی و دومین پیروزی انقلاب اسلامی از روز 12 بهمن تا 30 بهمن ماه امسال واردات خودرو در منطقه آزاد اروند شامل 50 درصد گمرکی می شود.

وی افزود: عوارض گمرکی خودروهای مدل سال 2012 برابر با 10 درصد و خودروهای تولید شده در سال 2011 برابر با 11.5درصد محاسبه می شود.



حسینی فر افزود: خودرو های که در این 18 روز به گمرک منطقه آزاد اروند معرفی می شوند می توانند از تخفیف 50 درصدی عوارض گمرکی برخوردار شوند.



وی تصریح کرد: تا کنون تعداد بیش از یک هزار و 500 خودروی وارداتی با پلاک منطقه آزاد اروند در سطح شهرستانهای آبادان و خرمشهر در حال تردد هستند.



حسینی فر گفت: طرح تخفیف 50 درصدی عوارض واردات خودرو به مناسبت دهه فجر با نظر هئیت مدیره این سازمان و با هدف برخورداری متقاضیان واردات خودرو از این امتیاز تصویب شده است.



سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند افزود: متقاضیان برای برخورداری از این تخفیف باید در این ایام نسبت به ورود خودروی خود به منطقه آزاد اروند از طریق بندر خرمشهر اقدام کنند.



وی همچنین گفت: خدمات ارائه پلاک گذر موقت برای استفاده از مرخصی در گمرک منطقه آزاد اروند واقع در بندر خرمشهر انجام مى شود.



حسینی فر گفت: ارائه خدمات پلاک گذر موقت برای استفاده از مرخصی یک ماهه در اسفند ماه 1390 و فروردین 1391 از تاریخ پنج بهمن ماه تا 30 بهمن ماه امسال آغاز می شود.



وی دارندگان خودروهای پلاک اروند برای استفاده از این مرخصی و تهیه پلاک گذر موقت با همراه داشتن اصل مدارک خودرو به گمرک منطقه آزاد اروند مستقر در بندر خرمشهر مراجعه کنند.



سرپرست منطقه آزاد اروند گفت: مدت زمان استفاده از پلاکهاى گذر موقت یک بار و یک ماه در سال هستند.