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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

به مناسبت دهه فجر/

خودروهای منطقه آزاد اروند با تخفیف 50 درصد وارد می شوند/ ارائه پلاک گذر موقت

خودروهای منطقه آزاد اروند با تخفیف 50 درصد وارد می شوند/ ارائه پلاک گذر موقت

آبادان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند از ارائه تخفیف 50 درصدی برای واردات خودروهای منطقه آزاد اروند به مناسبت دهه فجر خبر داد.

بهروز حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تسهیل واردات خودرو و پاسداشت سی و دومین پیروزی انقلاب اسلامی از روز 12 بهمن تا 30 بهمن ماه امسال واردات خودرو در منطقه آزاد اروند شامل 50 درصد گمرکی می شود.

وی افزود: عوارض گمرکی خودروهای مدل سال 2012 برابر با 10 درصد و خودروهای تولید شده در سال 2011 برابر با 11.5درصد محاسبه می شود.

حسینی فر افزود: خودرو های که در این 18 روز به گمرک منطقه آزاد اروند معرفی می شوند می توانند از تخفیف 50 درصدی عوارض گمرکی برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: تا کنون تعداد بیش از یک هزار و 500 خودروی وارداتی با پلاک منطقه آزاد اروند در سطح شهرستانهای آبادان و خرمشهر در حال تردد هستند.

حسینی فر گفت: طرح تخفیف 50 درصدی عوارض واردات خودرو به مناسبت دهه فجر با نظر هئیت مدیره این سازمان و با هدف برخورداری متقاضیان واردات خودرو از این امتیاز تصویب شده است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند افزود: متقاضیان برای برخورداری از این تخفیف باید در این ایام نسبت به ورود خودروی خود به منطقه آزاد اروند از طریق بندر خرمشهر اقدام کنند.

وی همچنین گفت: خدمات ارائه پلاک گذر موقت برای استفاده از مرخصی در گمرک منطقه آزاد اروند واقع در بندر خرمشهر انجام مى شود.

حسینی فر گفت: ارائه خدمات پلاک گذر موقت برای استفاده از مرخصی یک ماهه در اسفند ماه 1390 و فروردین 1391 از تاریخ پنج بهمن ماه تا 30 بهمن ماه امسال  آغاز می شود.

وی دارندگان خودروهای پلاک اروند برای استفاده از این مرخصی و تهیه پلاک گذر موقت با همراه داشتن اصل مدارک خودرو به گمرک منطقه آزاد اروند مستقر در بندر خرمشهر مراجعه کنند.

سرپرست منطقه آزاد اروند گفت: مدت زمان استفاده از پلاکهاى گذر موقت یک بار و یک ماه در سال هستند.
کد مطلب 1516727

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