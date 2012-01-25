معرفی ظرفیتهای گردشگری کرمان ضروری است/ لزوم جذب مسافران نوروزی

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمان به لحاظ پتانسیل های گردشگری جایگاه مناسبی را در کشور به خود اختصاص داده است.

ایرانمنش گفت: باید با معرفی این ظرفیت ها و قابلیت ها زمینه حضور مسافران و گردشگران را در ایام نوروز به این استان پهناور فراهم آوریم.

این مسئول اظهار داشت: معرفی قابلیت های موجود در استان کرمان موجب جذب بیش از پیش گردشگران می شود.

وی با اشاره به وجود آثار باستانی بارز در استان کرمان گفت: با توجه به اینکه در استان کرمان دارای تنوع آب و هوا در مناطق مختلف هستیم این امر می تواند به ما کمک کند که در تمام فصول سال شاهد حضور گردشگران در کرمان باشیم.

ایرانمش تصریح کرد: استان کرمان از تنوع آب و هوایی از گرم و شدیدا خشک متمایل به نه چندان خشک تا کویری، و در برخی از نقاط مانند بافت و بزنجان از هوایی معتدل و سرد و کوهستانی برخوردار است.

این مسئول ابراز داشت: از هم اکنون در حال برنامه ریزی و ایجاد زمینه مناسب برای جذب مسافران نوروزی و ارائه خدمات مناسب به گردشگران در ایام نوروز هستیم.