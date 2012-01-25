گلستان 1300 لیتر در ثانیه نیاز آبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکیبافر صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری آبفا با اشاره به اینکه با پرداختن به بحث منابع سطحی و زیرزمینی در کنارهم تکاپوی نیاز تامین آب استان مرتفع خواهد شد، افزود: با برنامه‎ای که با شرکت آب و منطقه ترتیب داده‎ شده نیازها مورد بررسی قرار گرفت و آنچه که باید برای رفع کمبود آب در استان لحاظ شود تا سال 1420 را در برنامه لحاظ کرده‎ایم.

وی افزود: باید در برنامه کوتاه مدت شبکه سه منطقه سیاهتلو، والش آباد و فاضلاب را به بهره‎برداری برسانیم و برای رفع کمبودها در دراز مدت دو منابع سطحی محمدآباد و شصت کلاته را در دستور کار قرار دهیم.



شکیبافر اظهار داشت: عمدترین چالشی که در استان گلستان در محور تامین آب وجود دارد، محدویت منابع، تک منبعی و تکیه بر آب زیرزمینی، روند رو به رشد آلودگی و روند رو به رشد جمعیت است.

وی با اشاره به اینکه 994 هزار نفر تحت پوشش تاسیسات آب شهر استان قرار دارند، عنوان کرد: این جمعیت 99.7 درصد جمعیت شهری را تشکیل می‎دهد و 21 شهر و 33 روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب گلستان هستند.

شکیبافر افزود: همچنین چهار شهر انشعاب و شبکه تصفیه خانه آنها در دست بهره‎ برداری است و شش شهر در برنامه اجرایی پروژه فاضلاب قرار گرفته‎اند و باقی شهرهای بجز یک شهر نوکنده در مرحله مطالعه تاسیس شبکه فاضلاب قرار دارند.

معاون بهره‎برداری آب و فاضلاب گلستان با اشاره به اینکه برای رفع نیاز 8 شهر استان در عید و تابستان پیش رو برنامه‎ای تنظیم شده است، تصریح کرد: مشکلات 8 شهر گرگان، گنبد کاووس، بندگز، آق‎قلا، انبارالوم، گمیشان، نوده خاندوز و فاضلاب در ایام پیک مصرف به صورت مجاز در هر منطقه مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهای مناسب برای جلوگیری از کمبود آب دراین شهرها اخذ شده است.

وی با بیان اینکه 50 درصد چاههای آب شرب استان عمر بالای 10 سال دارند، ابراز داشت: 20 درصد چاههای استان عمر 10 تا 20 سال و 21 درصد چاههای استان نیز بالای 20 سال عمر دارند و از لحاظ منابع تامین آب تکیه و تاکید ما بر آبهای زیرزمینی است.