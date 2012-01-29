استفاده از کارمندان شرکت های غیر دولتی در دستگاههای اجرایی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه با اشاره به ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهارداشت: به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است.



وی با تأکید بر احترام به قانون و اجرای صحیح قوانین و مقررات از سوی مدیران و دستگاهها بیان کرد: به کارگیری و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و مؤسسات براساس ماده 17 قانون امکان پذیر خواهد بود.

یزدان پناه افزود: دستگاههای اجرایی بر حسب قانون می توانند از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی یادآورشد: در همین رابطه در بررسی اطلاعیه واصله راجع به بکارگیری نیروهای شرکت های خصوصی به صورت مأمور توسط یکی از دستگاههای اجرایی استان ملاحظه شد که دستگاه مربوطه بدون توجه به تشریفات قانونی و رعایت ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به بکارگیری نیرو کرده است.

بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: دستگاه نظارتی بر حسب وظیفه ذاتی خود که نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن جریان امور در دستگاههای اجرایی است بلافاصله ضمن تشکیل پرونده موضوع را در دست بررسی و دستور کار خود قرار داد.

وی بیان کرد: در نهایت با توجه به پیگیری های به عمل آمده و تذکر اداره کل بازرسی دستگاه اجرایی اقدام به قطع رابطه کاری با نیروهای شرکت های خصوصی کرد و بدین ترتیب زمینه برای رعایت مقررات و اجرای قانون هموار شد.

یزدان پناه در پایان با بیان این که بازرسی های ما به صورت برنامه ای و مستمر نیست و براساس گزارش ها و اطلاعات مردمی هم صورت می گیرد گفت: چنانچه کارکنان دستگاهها و شهروندان شکایتی در رابطه با عملکرد دستگاههای اجرایی به ویژه عدم رعایت ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری دارند می توانند مراتب را به صورت مکاتبه، تماس با تلفن گویای ستاد خبری 136، پست الکترونیکی و مراجعه حضوری به اداره کل بازرسی استان اعلام کنند.

وی همچنین عنوان کرد: سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس اینترنتی