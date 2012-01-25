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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

نوسانات ارز و قیمت کتاب ـ3/

متولیان: کتاب می‌تواند به جای قیمت پشت جلد دارای بارکد فروش شود

متولیان: کتاب می‌تواند به جای قیمت پشت جلد دارای بارکد فروش شود

مدیر انتشارات بین‌المللی الهدی می‌گوید: حذف الزام ناشران به قیمت‌گذاری کتاب در پشت جلد و اجازه قیمت‌گذاری بر مبنای بارکد و بر اساس قیمت بازار می‌تواند منجر به ایجاد یک راهکار عملی و اساسی در قیمت بازار کتاب شود.

امین متولیان، مدیر انتشارات بین‌المللی الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد شناور شدن نرخ کتاب به دلیل تغییرات نرخ ارز در کشور گفت: بحث شناور شدن قیمت در اقتصاد برای کالاهای استراتژیک معنی می‌یابد؛ یعنی کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار به صورت ویژه‌ای قرار گرفته و مصرف بالایی دارند. در حوزه کتاب با توجه به اینکه این کالا جزو کالاهای استراژیک نیست به نظر نمی‌رسد این پیشنهاد بتواند مثمر ثمر واقع شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد شناور شدن نرخ کتاب در این شرایط تنها نوعی سردرگمی در بازار ایجاد می‌کند و نوعی اغتشاش با خود به همراه خواهد داشت که نتیجه آن چیزی جز از دست رفتن همین میزان مخاطب اندک کتاب در بازار نیست.

متولیان ادامه داد: بازار کتاب و نشر نیازمند یک بررسی و اتفاق ویژه است و باید کار اساسی در این حوزه انجام شود و این اتفاق می‌تواند در حذف نرخ‌گذاری کتاب انجام شود.

وی ادامه داد: در شرایط موجود بر بازار کتاب در ایران بهترین پیشنهاد این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصلاحیه‌ای بر قوانین خود الزام نرخ‌گذاری روی کتاب را از عهده ناشران بردارد و اجازه بدهد کتاب با توجه به شرایط ناشر بر اساس قیمت واقعی در زمان فروشش فروخته شود.

متولیان افزود: در سیستم‌های اقتصادی جهان این اتفاق در حال رخ دادن است، یعنی کتاب به جای قیمت، بارکد می‌خورد و بر اساس پروتکل فروش ناشر، در هر بازاری به قیمت خاص و با توجه به شرایط بازار به فروش می‌رسد.

این ناشر افزود: کتاب در هر صورت کالایی است که با توجه به خواب طولانی آن برای فروش در بازار نوسانات تورمی در قیمتش تاثیرگذار است و بر همین اساس تولید کننده با فروش آن به قیمت ثابت، هر لحظه در معرض خطر است، اما اگر این الزام برداشته شود و ناشر بتواند کتاب را با توجه به شرایط بازارهای مختلف با قیمت‌های متفاوت به فروش برساند، این مساله به نوعی به یک پایداری و ثبات منجر خواهد شد.

متولیان افزود: در بازار امروز جهان توزیع کننده‌ها و بالاتر از آن بازار است که قیمت را تعیین می‌کند و به نظر من ما نیز باید به این سمت برویم. این مساله به نظر نمی‌رسد منعی داشته باشد و می‌تواند منجر به ایجاد ثبات در اقتصاد کتاب نیز شود.

کد مطلب 1516760

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