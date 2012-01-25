امین متولیان، مدیر انتشارات بین‌المللی الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد شناور شدن نرخ کتاب به دلیل تغییرات نرخ ارز در کشور گفت: بحث شناور شدن قیمت در اقتصاد برای کالاهای استراتژیک معنی می‌یابد؛ یعنی کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار به صورت ویژه‌ای قرار گرفته و مصرف بالایی دارند. در حوزه کتاب با توجه به اینکه این کالا جزو کالاهای استراژیک نیست به نظر نمی‌رسد این پیشنهاد بتواند مثمر ثمر واقع شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد شناور شدن نرخ کتاب در این شرایط تنها نوعی سردرگمی در بازار ایجاد می‌کند و نوعی اغتشاش با خود به همراه خواهد داشت که نتیجه آن چیزی جز از دست رفتن همین میزان مخاطب اندک کتاب در بازار نیست.

متولیان ادامه داد: بازار کتاب و نشر نیازمند یک بررسی و اتفاق ویژه است و باید کار اساسی در این حوزه انجام شود و این اتفاق می‌تواند در حذف نرخ‌گذاری کتاب انجام شود.

وی ادامه داد: در شرایط موجود بر بازار کتاب در ایران بهترین پیشنهاد این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصلاحیه‌ای بر قوانین خود الزام نرخ‌گذاری روی کتاب را از عهده ناشران بردارد و اجازه بدهد کتاب با توجه به شرایط ناشر بر اساس قیمت واقعی در زمان فروشش فروخته شود.

متولیان افزود: در سیستم‌های اقتصادی جهان این اتفاق در حال رخ دادن است، یعنی کتاب به جای قیمت، بارکد می‌خورد و بر اساس پروتکل فروش ناشر، در هر بازاری به قیمت خاص و با توجه به شرایط بازار به فروش می‌رسد.

این ناشر افزود: کتاب در هر صورت کالایی است که با توجه به خواب طولانی آن برای فروش در بازار نوسانات تورمی در قیمتش تاثیرگذار است و بر همین اساس تولید کننده با فروش آن به قیمت ثابت، هر لحظه در معرض خطر است، اما اگر این الزام برداشته شود و ناشر بتواند کتاب را با توجه به شرایط بازارهای مختلف با قیمت‌های متفاوت به فروش برساند، این مساله به نوعی به یک پایداری و ثبات منجر خواهد شد.

متولیان افزود: در بازار امروز جهان توزیع کننده‌ها و بالاتر از آن بازار است که قیمت را تعیین می‌کند و به نظر من ما نیز باید به این سمت برویم. این مساله به نظر نمی‌رسد منعی داشته باشد و می‌تواند منجر به ایجاد ثبات در اقتصاد کتاب نیز شود.