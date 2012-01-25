شاخص کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت همه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است. به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده های به غیر از ایستگاههای پارک قائم و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا قسمتی ابری است و به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سام باقی بماند.

افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طورلانی در فضای باز را کاهش می دهند.