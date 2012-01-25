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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

قربانی در گفتگو با مهر:

آتش نشانی آسارا تجهیز می شود/حادثه خیز بودن کندوان تا بیلقان

آتش نشانی آسارا تجهیز می شود/حادثه خیز بودن کندوان تا بیلقان

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار آسارا با اعلام این که آتش نشانی آسارا تجهیز می شود ، از افزایش ماشین آلات آتش نشانی و احداث دو باب آشیانه در آتش نشانی این شهر خبر داد.

حسین قربانی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه واحد آتش نشانی شهرداری آسارا به کل بخش آسارا خدمات ارائه می دهد، افزود: حادثه خیز بودن بخش و شهر آسارا اهمیت ویژه ای به آتش نشانی این شهرداری بخشیده است به طوری که اکنون از کندوان تا بیلقان را پوشش می دهد.

وی گفت: در سال جاری بیش از پنج میلیون تومان به احداث و توسعه یک واحد ساختمان جدید آتش نشانی در مجاور ساختمان فعلی اختصاص داده شده و عملیات احداث دو باب آشیانه با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

قربانی سیرایی ادامه داد: با پیگیریهای این شهرداری و مساعدت فرمانداری با استانداری، دو دستگاه خودروی کامیون آتش نشانی خریداری و به امکانات افزوده شده است.

وی افزود: هم اکنون تعداد ماشین آلات آتش نشانی آسارا به پنج دستگاه افزایش یافته است.

شهردار آسارا در ادامه توانایی ارائه خدمات را مشروط به حمایت مسئولان شهرستان و استان دانست و یادآور شد: در حال حاضر با افزایش توانایی آتش نشانی و خدمات شهری، سطح رضایتمندی مردم نیز بیشتر شده است.

کد مطلب 1516774

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