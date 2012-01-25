به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم های صبای قم و شاهین بوشهر در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت جاسم کرار بازیکن عراقی که جدیدا به عضویت این تیم در آمده است، تصریح کرد: ما کرار را جذب کردیم چون احساس کردیم که می تواند به تیم ما کمک کند اما راجع به اینکه این بازیکن در فینال جام حذفی مقابل استقلال بازی می کند، هنوز فکر نکرده و جایی حرفی نزده ام.



وی ادامه داد: من در جلسه ای که برای جذب کرار جاسم در باشگاه و بین مسئولان شاهین و استقلال برگزار شد حضور نداشتم و هنوز هم نمی دانم که نحوه انتقال این بازیکن به تیم ما چگونه بوده است اما همین قدر می گویم مگر می شود بازیکنی را جذب کنی و مورد استفاده قرار ندهی.



سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر افزود: در خصوص بازی نکردن جاسم کرار در دیدار فینال جام حذفی خبری ندارم اما مثال این موضوع این است که صبای قم غلامرضا عنایتی را از فلان تیم جذب کند و با مسئولان آن باشگاه توافق شود که عنایتی از پای چپ و تخصصی خود استفاده نکند، واقعا این توافق شدنی است؟



وی یاد آور شد: ممکن است در خصوص جاسم کرار از نظر اخلاقی توافقی بین باشگاه استقلال و شاهین بوشهر صورت گرفته باشد که در این خصوص در جریان قرار ندارم و حتما مسئولان باشگاه ما را در این خصوص مطلع خواهند کرد.



کریمی در ادامه به وجود مشکلات مالی در تیم فوتبال شاهین بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: موضوع پرداخت ها در تیم ما یک معظل است زیرا جالب است بدانید که تیم ما تا کنون نزدیک به 3.5 میلیارد تومان پرداختی داشته است اما در این بین توزیع اصولی و صحیحی صورت نگرفته است.



سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر تاکید کرد: متاسفانه این موضوع در هفته های اخیر به پیکره تیم ما ضربه زده است و امیدوارم هر چه سریع تر با مدیریتی که در باشگاه صورت می گیرد، شاهد بازگشت شاهین به روزهای عادی و موفق خود باشیم.



وی در ادامه در خصوص اینکه گفته می شود میثم منیعی تیم شاهین را جمع آوری و تشکیل داده است، تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ داده به نظر من میثم به صلاح باشگاه این کار را کرده و این یک حسن در بازیکنی همچون منیعی است که توانسته با ارتباط خوبی که با بازیکنانی همچون طالب لو و شکوری دارد، آنها را در کنار چند بازیکن دیگر به شاهین بیاورد، حتی سعی کرده جباری را هم از استقلال به شاهین بیاورد و من از این بابت نگران نیستم.



وی در پاسخ به نتایج ضعیف تیم شاهین بوشهر تصریح کرد: من از هفته دهم به این تیم آمدم و طبیعی است که نوع تیم بستن و فوتبالی که من بر اساس آن می خواهم با هم جور در نمی آید اما معتقدم که با همین شرایط هم می توانیم تیم را به روزهای اوج خود باز گردانیم.

