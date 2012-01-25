مجموعه اخبار فرهنگی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن سی و سومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نمایشگاه تخصصی عکس تئاتر فجر در بجنورد گشایش می یابد.

‌برپایه این خبر، این نمایشگاه یکی از برنامه های محوری اجرای بخش استانی جشنواره بین المللی فجر است.

در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار عکاسی و تصاویری از تئاترهای به اجرا در آمده در جشنواره تئاتر فجر است که برای عموم علاقمندان در نگارخانه گلشن بجنورد به نمایش گذاشته می شود.

این نمایشگاه پنجم بهمن جاری با نمایش 61 قطعه عکس تئاتر، فعالیت خود را آغاز می کند و تا پایان کار اجراهای آثار نمایشی در این بخش از جشنواره ادامه خواهد داشت.

بخش استانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 7 تا 10 بهمن سال جاری با به روی صحنه رفتن چهار اثر نمایشی منتخب این جشنواره در تالار گلشن شهرستان بجنورد برگزار می شود.

اعلام اسامی نمایش های منتخب بخش استانی سی امین جشنواره بین الملی تئاتر فجر

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان شمالی اسامی آثار نمایشی منتخب سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که در این استان به اجرا درخواهد آمد را اعلام کرد.

علیرضا فیروزه ، با اعلام اینکه چهار اثر نمایشی در بجنورد به روی صحنه می رود افزود: اثر نمایشی رویای تفتیده ، نوشته حسین ابراهیم پور به کارگردانی امیر سالاری و رضا عباسی از استان خراسان جنوبی و نمایش" مارخورده افعی شده" به نویسندگی و کارگردانی گلبرگ ابوترابیان از تهران در تالار گلشن بجنورد به روی صحنه می رود.

فیروزه همچنین اضافه کرد: نمایش "ماه مهر از سال 60" به نویسندگی محمد باقر نباتی مقدم و کارگردانی علی برجی و نمایش "سکوت با سه نقطه" به نویسندگی و کارگردانی رضا عطایی فر هر دو از استان تهران برای عموم علاقمندان بجنوردی به اجرا در می آید.



وی زمان اجرای این آثار را از تاریخ جمعه 7 بهمن تا 10 بهمن ماه جاری به مدت چهار روز اعلام کرد.

فیروزه گفت: تمام آثار در تالار فرهنگی هنری گلشن و در دو نوبت عصر و در ساعت های 17:30 و 19:30 اجرا می شود.

ثبت نام جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در شهرستان جاجرم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جاجرم از ثبت نام جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در این شهرستان خبر داد.



حجت الاسلام جعفر یونسی نژاد گفت: این جشنواره در مقاطع پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان و در رشته های حفظ قرآن کریم، مفاهیم، مقاله نویسی، خوش نویسی و نقاشی با مضامین قرآنی برگزارمی شود.



وی مهلت ثبت نام ازعلاقمندان به شرکت در این جشنواره را 10 بهمن سال جاری اعلام کرد و گفت: این جشنواره قرآنی در ایام الله دهه فجر برگزار می شود که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.