مجموعه اخبار فرهنگی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن سی و سومین بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نمایشگاه تخصصی عکس تئاتر فجر در بجنورد گشایش می یابد.
برپایه این خبر، این نمایشگاه یکی از برنامه های محوری اجرای بخش استانی جشنواره بین المللی فجر است.
در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار عکاسی و تصاویری از تئاترهای به اجرا در آمده در جشنواره تئاتر فجر است که برای عموم علاقمندان در نگارخانه گلشن بجنورد به نمایش گذاشته می شود.
این نمایشگاه پنجم بهمن جاری با نمایش 61 قطعه عکس تئاتر، فعالیت خود را آغاز می کند و تا پایان کار اجراهای آثار نمایشی در این بخش از جشنواره ادامه خواهد داشت.
بخش استانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 7 تا 10 بهمن سال جاری با به روی صحنه رفتن چهار اثر نمایشی منتخب این جشنواره در تالار گلشن شهرستان بجنورد برگزار می شود.
وی زمان اجرای این آثار را از تاریخ جمعه 7 بهمن تا 10 بهمن ماه جاری به مدت چهار روز اعلام کرد.
حجت الاسلام جعفر یونسی نژاد گفت: این جشنواره در مقاطع پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان و در رشته های حفظ قرآن کریم، مفاهیم، مقاله نویسی، خوش نویسی و نقاشی با مضامین قرآنی برگزارمی شود.
وی مهلت ثبت نام ازعلاقمندان به شرکت در این جشنواره را 10 بهمن سال جاری اعلام کرد و گفت: این جشنواره قرآنی در ایام الله دهه فجر برگزار می شود که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
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