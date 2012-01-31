2007 کلاس ششم ابتدایی/ تامین نیرو از نهضت سوادآموزی

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تامین نیرو در پایه ششم ابتدایی قرار است از نیروهای مازاد موجود در مقطع راهنمایی، سهمیه تربیت معلم و آموزشیاران نهضت سواد آموزی استفاده کنیم.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش گفته بود برای تامین نیرو در پایه ششم ابتدایی از میان نیروهای موجود در دوره های مختلف تحصیلی استفاده می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران ادامه داد: در خصوص تامین فضای آموزشی برای این دوره نیز تقریبا مشکلاتمان را به صفر رسانده ایم و در حال برنامه ریزی در این باره هستیم.

زمانی افزود: آموزش عمومی معلمان پایه ششم ابتدایی آغاز شده است و پس از تالیف کتاب ششم ابتدایی آموزش تخصصی را خواهند دید.

یکی از نگرانیهای موجود کارشناسان آموزشی که بارها از تریبونهای مختلف اعلام شده است، چگونگی تامین نیروهای آموزشی در پایه ششم ابتدایی، آماده نبودن کتابهای درسی این پایه و مبهم بودن سرفصلهای آن، محدودیت فضاهای آموزشی برای ایجاد یک کلاس مجزا در این پایه است.

زمانی از ایجاد دو مجتمع آموزشی بزرگ در شهرستانهای تهران نیز خبر داد و گفت: این مجتمعهای آموزشی که تحت عنوان حیات طیبه راه اندازی می شوند در شهر قدس و شهریار فعالیت خواهند کرد.

مجتمعهای آموزشی مجموعه ای سه مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه است که مجهز به فضای ورزشی، کتابخانه، نمازخانه و امکانات رفاهی و آموزشی است که دانش آموزان از آغاز دوره ابتدایی تا پایان سوم متوسطه در آن تحصیل خواهند کرد؛ مدیریت این مجتمع ها را یک نفر خواهد بود و نزدیک دو سال است که ساخت آن در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

زمانی ادامه داد: علاوه بر مجتمعهای حیات طیبه که در دست ساخت است هم اکنون 139 مجتمع روستایی که 614 مدرسه را در بر می گیرد و 117 مجتمع شهری که 393 مدرسه را تحت پوشش قرار داده، در آموزش و پرورش شهرستانهای تهران داریم.