بازداشتهای بی رویه فعالان سیاسی بحرین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، یک مرکز حقوق بشری وابسته به مخالفان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: افزایش حملات رژیم علیه فعالان سیاسی بحرین نگران کننده است.

در بیانیه این مرکز آمده است: "یوسف قدرت" معاون دبیرکل جمعیت "الاخاء الوطنی" هنگام مشارکت در یک مراسم تشییع ربوده شده است.همچنین "وهب الشویخ" عضو جمعیت الوفاق بازداشت شده است.

مرکز فوق بیان کرد: وزارت کشور بحرین مدعی است "یوسف قدرت" را به سبب حمله به کارمندان دولتی بازداشت کرده است در حالی که شاهدان از بازداشت وی از سوی افرادی که لباس مبدل داشتند خبر داده اند.

این مرکز اعلام کرد: یوسف قدرت با شرکت در نشستی از سیاستهای رژیم آل خلیفه انتقاد کرده بود و همین موضوع سبب ضرب و شتم وی به هنگام شرکت در مراسم تشییع جنازه و انتقالش به مکان نامعلوم شده است.

مرکز مذکور بیان کرد: نیروهای امنیتی رژیم همچنین با یورش به منزل" وهب عبدالرحیم الشویخ" در منطقه "باربار" وی را بازداشت کردند. وی چند هفته قبل از برکناری کارمندان به دلایل سیاسی انتقاد کرده بود.

مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: سیاستهای سرکوبگرانه رژیم به قوت ادامه دارد به طوری که ظرف دو روز گذشته در یورشهای ساعات اولیه بامداد بازداشت شده اند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.