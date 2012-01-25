به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری با برگزاری 14 مسابقه در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود.

در گروه "الف" پیکان صدرنشین، میزبان مس رفسنجان است. شاگردان فرهاد کاظمی برای حفظ اقتدارشان در این گروه، تنها به پیروزی فکر می‌کنند، نتیجه‌ای که می‌تواند تیم مس را به جمع قعرنشینان نزدیک کند. مسی‌ها هم که در این فصل عملکرد رضایت بخشی نداشتند، با این پیروزی می‌توانند به شرایط مطلوب رسیده و با امیدواری در ادامه مسابقات به میدان بروند.

روز جمعه همچنین تیم شهرداری بندرعباس که در این هفته‌ها روندی صعودی داشته میزبان فولاد یزد است، تیمی که در پنج هفته اخیر طعم پیروزی را نچشیده و همین مسئله عامل سقوطش به رده چهارم جدول شده است. ایرانجوان بوشهر نیز در خانه میزبان گسترش فولاد تبریز است که هفته پیش با شکست دادن شهرداری اراک از جمع قعرنشینان فاصله گرفت.

تیم‌های پیام مخابرات فارس و صنعت ساری روز جمعه یکی از جذاب‌ترین دیدارهای هفته را برگزار می‌کنند. پیام مخابرات در اندیشه فرار از قعر است و صنعت ساری هم که هفته پیش از انتهای جدول فاصله گرفته‌ است، نمی‌خواهد دوباره به تیم‌های قعرنشین اضافه شود، همین مسئله حساسیت دیدار آنها را دوچندان می‌کند.

- برنامه کامل دیدارهای هفته شانزدهم لیگ دسته اول از گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

* پیکان تهران - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای شهر قدس

* شهرداری اراک - پارسه تهران، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* شهرداری بندرعباس - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* پیام مخابرات فارس - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* استیل آذین سمنان - اتکای گلستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی سمنان

* ابومسلم خراسان - سایپای شمال، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* ایرانجوان بوشهر - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

جدول رده‌بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 31 امتیاز

2- شهرداری بندرعباس 27 امتیاز

3- ایرانجوان بوشهر 24 امتیاز (18 گل‌زده، 12 گل‌خورده، تفاضل گل 6+)

4- فولاد یزد 24 امتیاز (18 گل‌زده، 12 گل‌خورده، تفاضل گل 6+)

5- اتکای گلستان 20 امتیاز

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13- پارسه تهران 13 امتیاز (11 گل‌زده، 21 گل‌خورده، تفاضل گل 10-)

14- پیام مخابرات شیراز 13 امتیاز (7 گل‌زده، 17 گل‌خورده، تفاضل گل 10-)

دیدار گهر زاگرس و آلومینیوم هرمزگان بدون شک مهمترین مسابقه هفته است. آلومینیوم که در هفته پایانی نیم فصل، صدرنشینی را از تیم ماشین سازی گرفت، در هفته‌های اخیر به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به حریف تبریزی همچنان در رده نخست این گروه قرار دارد و گهر زاگرس هم مهمترین تعقیب کننده این دو تیم است. پیروزی آلومینیوم در این بازی بار دیگر رقابت در این گروه را دو قطبی می‌کند اما شکست آلومینیوم می‌تواند حتی زمینه‌ساز صدرنشینی این تیم لرستانی شود.

در دیگر دیدار مهم هفته گل گهر سیرجان میزبان ماشین سازی تبریز است. برتری در این بازی بار دیگر سیرجانی‌ها را به صدرنشینان گروه نزدیک می‌کند اما ماشین سازی هم در فکر پیروزی در این بازی و ناکامی آلومینیوم در لرستان است.

نیروی زمینی هم که در هفته‌های اخیر خود را به مدعیان این گروه نزدیک کرده است، در این هفته بازی تقریبا آسانی را برابر صنعتی اهواز در تهران دارد و پیروزی در این بازی در حالی ارزش بیشتری خواهد داشت که آلومینیوم و ماشین سازی برابر حریفان به تساوی رسیده یا شکست بخورند تا این تیم تهرانی هرچه بیشتر به صدر جدول گروه نزدیک شود.

- برنامه کامل دیدارهای هفته شانزدهم لیگ دسته اول از گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه "ب":

* نفت مسجد سلیمان - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت

* نیروی‌زمینی تهران - استقلال صنعتی، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

* گل گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

* کاوه تهران - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه همای تهران

* شیرین فراز کرمانشاه - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

* گهر زاگرس - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه تختی درود

جدول رده‌بندی گروه "ب":

1- آلومینیوم هرمزگان 28 امتیاز - تفاضل گل 9+

2- ماشین سازی تبریز 28 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- گهر زاگرس 26 امتیاز

4- نیروی زمینی 22 امتیاز

5- گل‌گهر سیرجان 21 امتیاز

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13- برق شیراز 14 امتیاز

14- کاوه تهران 9 امتیاز