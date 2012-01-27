  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

آقازاده در گفتگو با مهر:

احمدی‌نژاد به تیم فوتبال داماش کمک کند/ داماش نباید از گیلان برود

احمدی‌نژاد به تیم فوتبال داماش کمک کند/ داماش نباید از گیلان برود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به هیچ وجه با انتقال تیم فوتبال داماش گیلان به خارج از استان گیلان موافق نیست، خواستار آن شد که رئیس جمهور کمک ویژه‌ای به تیم داماش داشته باشد.

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتخاذ راهکارهایی جهت برون رفت از بحران مالی به وجود آمده برای تیم فوتبال داماش گیلان اظهار داشت: انتظار داریم که رئیس جمهور محبوب همانطور که به ورزش و تیم‌های ورزشی عنایت دارند یک عنایت ویژه هم به تیم فوتبال داماش گیلان داشته باشند تا هرچه زودتر بحران مالی به وجود آمده برای این تیم برطرف شود.

نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید براینکه مسئولان استان گیلان هم باید به تیم خوب و پرطرفدار داماش گیلان کمک مالی کنند، از همه خیرینی که علاقه‌مند به ادامه حیات این تیم فوتبال خطه شمال کشور هستند خواست که از کمک‌های مالی خود برای برون رفت تیم داماش گیلان از مشکل مالی دریغ نکنند.

وی در خاتمه درخصوص انتقال این تیم به یکی دیگر از استان‌های کشور به منظور جلوگیری از انحلال آن نیز گفت: به هیچ وجه با انتقال تیم فوتبال داماش گیلان به خارج از استان موافق نیستیم و تنها از افرادی که بخواهند از این تیم ورزشی در داخل استان حمایت کنند استقبال می‌کنیم.

کد مطلب 1516810

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها