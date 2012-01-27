سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتخاذ راهکارهایی جهت برون رفت از بحران مالی به وجود آمده برای تیم فوتبال داماش گیلان اظهار داشت: انتظار داریم که رئیس جمهور محبوب همانطور که به ورزش و تیم‌های ورزشی عنایت دارند یک عنایت ویژه هم به تیم فوتبال داماش گیلان داشته باشند تا هرچه زودتر بحران مالی به وجود آمده برای این تیم برطرف شود.

نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید براینکه مسئولان استان گیلان هم باید به تیم خوب و پرطرفدار داماش گیلان کمک مالی کنند، از همه خیرینی که علاقه‌مند به ادامه حیات این تیم فوتبال خطه شمال کشور هستند خواست که از کمک‌های مالی خود برای برون رفت تیم داماش گیلان از مشکل مالی دریغ نکنند.

وی در خاتمه درخصوص انتقال این تیم به یکی دیگر از استان‌های کشور به منظور جلوگیری از انحلال آن نیز گفت: به هیچ وجه با انتقال تیم فوتبال داماش گیلان به خارج از استان موافق نیستیم و تنها از افرادی که بخواهند از این تیم ورزشی در داخل استان حمایت کنند استقبال می‌کنیم.