آخرین وضعیت اینترنت پرسرعت ADSL/ یک سوم کاربران تهرانی اند

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات استان تهران تاکنون 175 هزار و 92 خط اینترنت پرسرعت (ADSL) به متقاضیان در این استان تهران واگذار کرده و در همین حال تعداد خطوط اینترنت پرسرعت واگذار شده توسط شرکتهای ارائه دهنده اینترنت (PAP ) در تهران نیز تا پایان 6 ماهه نخست امسال 383 هزار و 218 پورت اعلام شده است.

براین اساس و با توجه به آنکه شمار کاربران اینترنت پرسرعت در آخرین آمارهای ارائه شده در کل کشور نزدیک به 1.5 میلیون نفر برآورد می شود به نظر می رسد بیش از یک سوم مشترکان اینترنت پرسرعت در تهران هستند.

طبق آخرین آمارهای رسمی از ابتدای امسال تاکنون شرکت مخابرات تهران 91 هزار و 700 خط اینترنت پرسرعت به متقاضیان در این استان واگذار کرده که با احتساب این خطوط تعداد واگذاری ADSL توسط این شرکت به 175 هزار و 92 خط افزایش یافته است و براین اساس هم اکنون بیشترین واگذاری اینترنت پرسرعت از سوی مخابرات تهران با 37 هزار و 465 خط در منطقه 2 مخابرات و کمترین واگذاری با 16 هزار و 500 خط در منطقه 3 مخابرات انجام شده است.

در همین حال و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان شهریور 90 آمار پورت‌های منصوبه و دایری که توسط گروه شرکت‌های ندا (PAP ) واگذار شده به ترتیب به 629 هزار و 235 پورت و 383 هزار و 218 پورت رسیده است.



تعداد پورت‌های منصوبه توسط این شرکتها در شهر تهران نیز 503 هزار و 118 پورت اعلام شده که از این تعداد 325 هزار و 515 پورت در حال بهره‌ برداری است.

این درحالی است که طبق اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال 95 بیش از 60 درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند که براین اساس باید حداقل 12 میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب و راه اندازی شود.

پیش از این مسئولان شرکت مخابرات ایران از واگذاری ADSL به 10 درصد مشترکان تلفن ثابت کشور - معادل واگذاری 2.5 میلیون پورت پرسرعت اینترنت - تا پایان امسال خبر داده بودند تا توسعه اینترنت پرسرعت روند سریعتری به خود گیرد.



به گزارش مهر، هم اکنون طبق شاخصهای مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها بر مبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن - پرسرعت- کاربران سنجیده می شود این درحالی است که محدودیت در ارائه اینترنت پرسرعت و وجود سقف سرعت دسترسی 128 کیلوبیت برثانیه برای دسترسی کاربران خانگی، تفاوت چندانی میان این سرویس با اینترنت دایل آپ باقی نگذاشته و براین اساس به اعتقاد کارشناسان کاربران خانگی ترجیح می دهند برای امور روزمره خود هزینه ای بابت اینترنت پرسرعت نپردازند.