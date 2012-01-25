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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

در گروه قدس/

اکران "به هدف شلیک کن" از امروز آغاز شد

اکران "به هدف شلیک کن" از امروز آغاز شد

فیلم سینمایی "به هدف شلیک کن" اولین تجربه کارگردانی محمد کتیرایی از امروز چهارشنبه 5 بهمن ماه در گروه سینمایی قدس روی پرده رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در خلاصه داستان "به هدف شلیک کن" آمده: این فیلم حدیث نسل جوانان امروز ماست که در لایه‌های جامعه پرسه می‌زنند و همواره به نقطه‌های کور می‌رسند. آنها در نهایت در تلاقی مرگ و زندگی به عشق متوسل می‌شوند. در این هیاهو و غوغا کسی آنها را یاور نیست تا شاید شرنوشت به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

پولاد کیمیایی، پژمان بازغی، روناک یونسی، اشکان خطیبی و کامران تفتی از بازیگران "به هدف شلیک کن" هستند. این فیلم حدود دو سال پیش تولید شده است.

عومل اصلی فیلم عبارتند از: کارگردان:محمد کتیرایی، نویسندگان فیلمنامه:سامان سالور و مجید بلون، فیلمبردار:هومن بهمنش، تدوین: مستانه مهاجر، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار و صداگذار:سعید آهنگرانی و مرجان گلزار، مدیر تولید: نوا روحانی، موسیقی:رضا روحانی، تهیه کننده: جهانگیر کوثری، مشاور رسانه‌ای و تبلیغاتی: پویا نبی، پخش از:امید فیلم.

آزادی، اریکه ایرانیان، پردیس زندگی، ملت، رازی، کیان، راگا، قدس، حافظ، ناهید، مرکزی، میلاد و کارون سالن نمایش دهنده "به هدف شلیک کن" است.
 

کد مطلب 1516820

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