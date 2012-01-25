اکران "به هدف شلیک کن" از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در خلاصه داستان "به هدف شلیک کن" آمده: این فیلم حدیث نسل جوانان امروز ماست که در لایههای جامعه پرسه میزنند و همواره به نقطههای کور میرسند. آنها در نهایت در تلاقی مرگ و زندگی به عشق متوسل میشوند. در این هیاهو و غوغا کسی آنها را یاور نیست تا شاید شرنوشت به گونهای دیگر رقم بخورد.
پولاد کیمیایی، پژمان بازغی، روناک یونسی، اشکان خطیبی و کامران تفتی از بازیگران "به هدف شلیک کن" هستند. این فیلم حدود دو سال پیش تولید شده است.
عومل اصلی فیلم عبارتند از: کارگردان:محمد کتیرایی، نویسندگان فیلمنامه:سامان سالور و مجید بلون، فیلمبردار:هومن بهمنش، تدوین: مستانه مهاجر، طراح چهرهپردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار و صداگذار:سعید آهنگرانی و مرجان گلزار، مدیر تولید: نوا روحانی، موسیقی:رضا روحانی، تهیه کننده: جهانگیر کوثری، مشاور رسانهای و تبلیغاتی: پویا نبی، پخش از:امید فیلم.
آزادی، اریکه ایرانیان، پردیس زندگی، ملت، رازی، کیان، راگا، قدس، حافظ، ناهید، مرکزی، میلاد و کارون سالن نمایش دهنده "به هدف شلیک کن" است.
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