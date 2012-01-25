بهره برداری از شبکه فاضلاب مسکن مهر در خراسان رضوی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری صبح چهارشنبه درجمع مدیران آب و فاضلاب شهرستان های استان اظهارکرد: شبکه فاضلاب مسکن مهر در شهرهای سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور، تربت جام، گلبهار با 60 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از بهره برداری از 21 پروژه آبرسانی مسکن مهر در شهرهای این استان در ایام دهه فجر خبرداد.

وی بیان کرد: برای اجرای این پروژه ها در شهرهای تربت جام، بینالود، سرخس، نیشابور، قوچان، تربت حیدریه، گناباد، چناران، رشتخوار، کاخک، بیدخت، خرو، طرقبه، فیض آباد، گلبهار، کاشمر، درود، صالح آباد، تایباد، فیض آباد و خواف با بیش از 95 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی مجموع خطوط انتقال آب و فاضلاب در پروژه های مذکور را 339 کیلومتر عنوان کرد.

وی اظهار داشت: اجرای خط انتقال و احداث مخزن جمع آوری و ذخیره در تربت حیدریه، اجرای بخشی از خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب ها و احداث مخزن و اجرای خط انتقال و توسعه شبکه مسکن مهر استان از شاخص ترین پروژه ها است.

طاهری با اشاره به اینکه 42 پروژه آب و فاضلاب در شهرهای این استان آماده بهره برداری است، افزود: برای اجرای این پروژه ها در مجموع 356 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب سرمایه گذاری شده است.

وی اظهار داشت: از مجموع پروژه های مذکور یازده پروژه آبرسانی در شهرهای کاریز، درود، یونسی، بجستان، بینالود، رباط سنگ، گلمکان، ششتمد، درگز، تربت حیدریه، کاشمر با 109 میلیارد ریال در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: همچنین سه پروژه ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهرهای سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور با 90 میلیاردریال اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.