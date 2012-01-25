37 میلیون کیلوگرم گوشت قرمز در خراسان رضوی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی دامپزشکی خراسان رضوی از تولید 37 میلیون و 350 هزار کیلوگرم گوشت قرمز در استان خبر داد.

جواد اعلمی اظهارکرد: طی 9ماهه اول امسال، کارشناسان دامپزشکی مستقر در این واحدهای تولیدی ضمن ضبط کامل و موضعی 1700 راس دام بیمار، از ورود 132 هزار کیلوگرم گوشت حاصل از این دام ها که غیرقابل مصرف بوده، جلوگیری و نسبت به معدوم کردن آن اقدام های لازم را انجام داده اند.

وی اظهارکرد: دامپزشکی استان بر اساس رسالت سازمانی خود مبنی بر پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و نیز نظارت بر سلامت فرآورده های خام دامی مورد استفاده در سبدغذایی خانوار، نظارتی همه جانبه از مزرعه تولیدات دامی تا سفره خانوار برهمه مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی دارد.

برنامه تولید فراورده های خام دامی بدون مصرف آنتی بیوتیک تدوین می شود

رئیس دامپزشکی خراسان رضوی از تدوین برنامه تولید فراورده های خام دامی بدون مصرف آنتی بیوتیک در استان خبر داد.

ناصر مرگان ازغدی با توجه به لزوم تامین امنیت غذایی زائران و مجاوران حریم رضوی به رویکرد دامپزشکی استان در جهت حمایت از تولید محصولات سالم تر اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر مرغ که تمهیدات لازم برای عرضه بدون مصرف آنتی بیوتیک آن انجام شد برنامه هایی در دست تدوین است تا دیگر فرآورده های خام دامی نیز وارد چرخه تولید بدون مصرف آنتی بیوتیک شوند.

وی با اشاره به 859 هزار راس دام کشتار شده در کشتارگاه های استان طی سال جاری اظهارکرد: علی رغم وجود تنها 3 کشتارگاه صنعتی درخراسان رضوی، گوشت حاصل از دیگر کشتارگاه های استان تحت نظارت کامل بهداشتی کارشناسان دامپزشکی این اداره کل قرار دارد و هیچ گونه نگرانی از بابت مصرف فرآورده های خام دامی حاصل از این گونه کشتارگاه ها وجود ندارد.

ازغدی افزود: امید می رود تا در آینده با سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاهد افزایش تعداد کشتارگاه های صنعتی دام و کاهش واحدهای سنتی دراین حوزه در استان باشیم.

وی از شهروندان خواست نسبت به نظارت همگانی بر بهداشت عمومی توجه داشته باشند و در صورت مشاهده موارد تخلف درمراکز تهیه، تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی، مراتب را با شبکه دامپزشکی میان گذارند.