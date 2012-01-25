کره جنوبی به خرید نفت ایران ادامه می دهد/ سئول از زیان 7 میلیارد دلاری می ترسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره جنوبی در سال 2011 در مقایسه با سال 2010 واردات نفت خود از ایران را 20 درصد افزایش داد. بر اساس این گزارش، کره جنوبی در سال 2011 در هر روز 238 هزار و 860 بشکه نفت از ایران وارد کرد که این رقم در سال 2010 میلادی 198 هزار و 918 در هر روز بود.

به نوشته رویترز، واردات نفت کره جنوبی از ایران در حالی ادامه دارد که آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه تهران اعمال کرده اند که اصلی ترین بند این تحریم ها ممنوعیت واردات نفت از ایران است. بر همین اساس ممکن است در ماه های آینده کره جنوبی بواسطه فشارهای آمریکا واردات نفت خام از ایران را کاهش دهد.

به نوشته این خبرگزاری، فشار آمریکا بر سئول برای کاهش مبادلات نفتی با ایران در ماه های اخیر افزایش یافته بطوری که در هفته گذشته هیئتی عالیرتبه از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به سئول سفر کردند تا مقامات کره جنوبی برای کاهش واردات نفت از ایران متقاعد کنند.

"رابرت آینهورن" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح های کشتار جمعی، ۱۷ ژانویه در دیدار با وزاری دارایی، خارجه و اقتصاد کره از مقامات سئول خواست که به تحریم نفتی ایران بپیوندند.

در همین رابطه روزنامه هرالد کره چاپ سئول در گزارشی در این باره نوشت: تحریم نفتی ایران می تواند صادرات هفت میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران را در معرض خطر قرار دهد.

"لی هی سو" استاد دانشگاه "هان یانگ" کره جنوبی در گفتگو با این روزنامه گفت: آمریکا هفته گذشته از کره جنوبی خواسته است که مبادلات تجاری خود با ایران را کاهش دهد. ایران یکی از بزرگترین بازار کالاهای کره ای در خاورمیانه است. همراهی با آمریکا در تحریم نفت ایران می تواند قیمت نفت را افزایش دهد و باعث آسیب به صادرات کره شود.

هم اکنون کره جنوبی ۱۰ درصد از نیازهای نفتی خود را از طریق ایران تامین می کند. این کشور در نیمه اول سال ۲۰۱۱ به طور میانگین ۲۴۴ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

این گزارش در ادامه با استناد به داده های "مجمع تجارت بین المللی کره" می افزاید: کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، در صورت رد درخواستش برای چشم پوشی آمریکا به ادامه معاملات نفتی با ایران، با زیان هفت میلیارد و دویست هزار دلاری مواجه خواهد شد.