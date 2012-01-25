ناصر بختیاری زاده شامگاه سه شنبه در حاشیه کنفرانس خبری سرمربیان تیم های فوتبال صبای قم و شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما برای این دیدار کمبود خاصی را احساس نمی کند.



وی ادامه داد: در دیدار با شاهین بوشهر بازیکن مصدوم یا محروم نداریم و می توانیم با بهترین شرایط خود مقابل حریف به میدان رفته و انشاءالله با کسب بهترین نتیجه، آنچه که در دیدار رفت اتفاق افتاد را حتما جبران خواهیم کرد.



مربی تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: تردید ندارم که در هفته های باقی مانده تیم ما در مقابل حریفان خود بهترین بازی ها را به نمایش می گذارد و با تمام توان امتیازات لازم برای کسب یکی از سهمیه های لیگ قهرمانان آسیا در لیگ یازدهم را کسب می‌کند.



وی اظهار کرد: ما برای بردن و کسب سه امتیاز به دوازدهمین دیدار خانگی خود می‌رویم، ما در هفته گذشته در مقابل تیم فوتبال سایپا البرز نیز خوب بازی کردیم و نمایش قابل قبولی داشتیم اما در این دیدار هر چه زدیم به در بسته خورد.



بختیاری زاده از بازی صبا در این مسابقه حساس خارج از خانه تمجید کرد و یاد آور شد: تیم ما در تمام زمان‌های مسابقه برابر تیم سایپا با انگیزه و قوی بازی کرد و فکر می‌کنم که بخت و اقبال با ما همراه نبود و الا باید همچون بازی رفت سه امتیاز را کسب می‌کردیم.



وی در ادامه در خصوص عملکرد و نتایج تیم فوتبال صبای قم در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس، تصریح کرد: این مهم سبب شده است تا امسال صبای قم به واقع عنوان پدیده رقابت ها را به خود اختصاص دهد، مطمئنا ما به دنبال اهداف بزرگتری هستیم و انشاءالله اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در پایان لیگ نیز یکی از موفق ترین تیم های لیگ یازدهم لقب می گیریم.



بختیاری زاده عنوان داشت: با تلاشی که در این دیدار انجام می دهیم و بازیکنان با انگیزه ای که در تیم فوتبال صبای قم حضور دارند، انشاءالله این تیم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور یکی از رتبه های اول تا سوم را کسب خواهد کرد، ضمن اینکه این را هم قبول داریم که کار ما بسیار سخت است.



مربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: ما در دیدار خانگی مقابل شاهین بوشهر فقط به دنبال کسب برد و سه امتیاز هستیم و امیدوارم از فرصت هایی که در مقابل دروازه حریف ایجاد می شود بهترین بهره را برده و سه امتیاز را کسب کنیم.