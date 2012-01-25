ورود اشتون به نوارغزه پس از 2 سال/ اسرائیل غزه را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر(قنا)، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته مناطق مختلف نوارغزه از جمله جبالیا و بیت لاهیا را بمباران کردند.

بنا بر اعلام منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین، این حملات، نیروهای مقاومت در بیت لاهیا و جبالیا را هدف قرار داده بود که زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی را در پی داشت.

نظامیان رژیم اشغالگر قدس همچنین شب گذشته به منزل "احمد التمیمی" عضو شورای انقلابی جنبش فتح در الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری یورش بردند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در سفری کوتاه وارد نوارغزه شد.

وی در جریان بازدید از نوارغزه توافقنامه حمایت مالی از آژانس کاریابی و امداد رسانی آوارگان فلسطین وابسته به سازمان ملل متحد (آنروا) را امضا خواهد کرد.

اشتون از طریق گذرگاه بیت حانون که تحت سیطره ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد وارد نوارغزه شد. اشتون قرار است پس از امضای توافقنامه مذکور که 55 میلیون دلار ارزش دارد با کمیساریای عالی آنروا کنفرانس خبری برگزار کند.

وی همچنین قرار است با شماری از جوانان و تجار فلسطینی در غزه دیدار کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین بار در جولای 2010 به نوارغزه غزه سفر کرده بود.