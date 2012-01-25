در گفتگو با مهر اعلام شد: جزئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان ویژه مخترعان

دکتر عبدالرضا نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی، افزود: این دوره از جشنواره با رویکرد تجاری سازی دستاوردهای علمی و ساماندهی اختراعات برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره از 15 تا 18 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، اظهار داشت: در این جشنواره نمایشگاه تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها با حضور صاحبان ایده و صنعتگران داخلی و خارجی برگزار خواهد ‌شد.



وی از پایان ثبت نام در این جشنواره خبر داد و یادآور شد: تاکنون 374 اختراع در بخش تجاری سازی و 214 شرکت دانش بنیان در بخش شرکتهای دانش بنیان برای شرکت در این جشنواره ثبت نام کردند.



نبوی به بخشهای مختلف جشنواره شکوفایی اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره دارای بخشهایی چون داوری اختراعات، تجاری سازی اختراعات، دالان تسهیل کنندگان، بین الملل، شرکتهای دانش بنیان و نیازمندیهای سازمانهای دولتی و خصوصی است. برگزاری کارگاههای آموزشی از برنامه های جانبی این جشنواره خواهد بود.



معاون دبیر جشنواره شکوفایی و نوآوری اضافه کرد: در بخش داوری اختراعات، هزار و 47 طرح که در سالهای گذشته ثبت اختراع شده اند، برای حضور و دریافت اعتبار پژوهشی سطح 3 بنیاد ملی نخبگان اعلام آمادگی کرده اند.

به گفته نبوی تسهیلات و حمایتهای بنیاد ویژه مخترعان تحت عنوان تسهیلات سطح 3 شامل تسهیلات نظام وظیفه و اعتبار پژوهش و نوآوری از 10 تا 50 میلیون ریال است.



وی با بیان اینکه این جشنواره در مصلی امام خمینی به مدت 3 روز برگزار می شود، یادآور شد: مجوز حضور در چهارمین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی برای ثبت نام کنندگان در مرحله اول فراخوان، منوط به بررسی اولیه درخواست آنها در دبیرخانه جشنواره و ثبت نام نهایی در پورتال است.

به گزارش مهر، چهارمین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی از 15 تا 18 بهمن ماه با حضور بیش از هزار اختراع و شرکت دانش بنیان در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود