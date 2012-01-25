به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، فیضه پاتل مدیر مرکز عدالت در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک اظهار داشت که مسئله چگونگی آموزش بزرگترین نیروی پلیس جهان حائز اهمیت است. پلیس مستندی به افسران خود نشان داده و تلاش کرده که آنها به نوعی حالت تدافعی نسبت به ما بگیرند.

چندی پیش این گزارش منتشر شد که دپارتمان پلیس نیویورک از فیلمی با عنوان "سومین جهاد" برای آموزش یک هزار افسر استفاده کرده است. یک افسر پلیس در مرحله اول این گزارش را تکذیب کرد اما پس از آن اظهار داشت این فیلم به اشتباه چندین بار برای تعداد معدودی از افسران به نمایش در آمده است.

این درشرایطی است که در اسناد داخلی پلیس این امر مشخص است که این فیلم پیوسته بین سه ماه و یکسال برای آموزش 1500 افسر مورد استفاده قرار گرفته است.

این فیلم 72 دقیقه ای دربرگیرنده یک مصاحبه با رموند کلی عضو کمیسیون پلیس نیویورک است که مدعی می شود سه جهاد وجود دارد، یکی در زمان پیامبر اسلام(ص)، یکی در زمان قرون وسطی و ما در غرب امروز شاهد سومین جهاد هستیم.

پس از تصاویری که به ذهن مخاطب القا می کند مسلمانان تروریست هستند، صدای راوی می گوید که این دستورالعمل اسلام در آمریکا است. استراتژی برای نفوذ و تسلط در آمریکا. این جنگی است که شما از آن خبر ندارید.

مدافعان حقوق بشر و رهبران مسلمان دپارتمان پلیس نیویورک را به کاشتن بذر ترس از مسلمانان در جامعه آمریکا متهم کرده اند.

زید رمضان رئیس دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در نیویورک گفت: این فیلم دین ما را بی حرمت کرده و تمام چیزهایی را که از آن دفاع می کنیم بد تعبیر کرده است.

یک افسر پلیس مسلمان طی تماسی با تام رابینز ستون نویس سابق نشریه ویلیج ویس این خبر را اعلام کرد و اظهار داشت که حین نمایش این فیلم در ژانویه 2010 احساس بسیار ناخوشایندی داشته است.

پل جی براون رئیس سخنگویان دپارتمان پلیس نیویورک این فیلم را نمایش احمقانه ای توصیف کرد که تنها چند بار برای چند افسر که هنوز کار حقیقی خود را شروع نکرده بودند نمایش داده شد.

این درحالی است که افسر مسلمان یادآور شده این فیلم بی وقفه برای افسران به نمایش در آمده است.

مدت مدیدی پس از آن آکادمی پلیس اعلام کرد تا 23 مارس 2011، 68 ستوان، 159 گروهبان، 31 کارآگاه و 1231 افسر گشت این فیلم را تماشا کرده اند.

چندی پیش هم مسئله اعزام جاسوسان پلیس نیویورک میان جامعه مسلمان خشم بسیاری از طرفدران حقوق بشر و مسلمانان را موجب شد.