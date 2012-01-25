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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

عجم:

34 واحد مسکونی دهه فجر به مددجویان مینودشت اهدا می شود

34 واحد مسکونی دهه فجر به مددجویان مینودشت اهدا می شود

مینودشت - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت گفت: 34 واحد مسکونی به مددجویان شهرستان در دهه فجر اهدا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجم روز چهارشنبه در نشست ستاد دهه فجر مینودشت افزود: برگزاری نمایشگاه تابلوفرش و مبلمان، اهدای خون توسط بازاریان و بسیجیان و برگزاری 52 برنامه از سوی ناحیه مقاومت بسیج از دیگر برنامه های این ایام است.

وی اظهار داشت: افتتاح متمرکز پروژه های عمرانی و اقتصادی مینودشت، دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی گلزار شهدا، نواختن زنگ انقلاب و برگزاری مسابقات ورزشی از دیگر برنامه های ایام دهه فجر در این شهرستان است.

عجم گفت: اجرای برنامه های فرهنگی و انس با قرآن، همایش بصیرت زن با محوریت حجاب، افتتاح پروژه های متمرکز شهرستان و کارگاه ادبی بوی خوب خاطره نیز در دهه فجر برگزار می شود.

وی، راه اندازی ایستگاه نقاشی در روز 22 بهمن، همایش پیاده روی بانوان، همایش زن مسلمان و تحکیم خانواده، توزیع 16 مورد جهیزیه از طرف کمیته امداد برای نوعروسان مددجوی تحت پوشش را از دیگربرنامه ها برشمرد.

کد مطلب 1516858

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